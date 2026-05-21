ICI București participă la Conferința Anuală a Școlii Doctorale ESDC, pe tema tehnologiilor disruptive în domeniile apărării și securității

ICI București participă, în perioada 20–22 mai 2026, la cea de-a patra ediție a Conferinței Anuale a Școlii Doctorale ESDC, organizată la București, în cadrul European Security and Defence College Doctoral School on Common Security and Defence Policy.

Evenimentul are ca temă „Disruptive Technologies for Defense and Security Sciences: Strategic Perspectives for CSDP” și este organizat de Universitatea POLITEHNICA din București și Colegiul Național de Afaceri Interne, cu sprijinul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Conferința aduce împreună reprezentanți ai mediului academic, cercetători, doctoranzi, experți și profesioniști din domeniul securității și apărării, oferind un cadru de discuție despre modul în care tehnologiile emergente influențează actualul context de securitate. Aceasta include prezentări, dezbateri și sesiuni de lucru dedicate evoluțiilor din domeniul securității și apărării.