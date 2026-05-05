ICI București participă la conferința „Strengthening the Rule of Law – Bilateral Legal Dialogue between the UK and Romania”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București participă, în perioada 4–5 mai 2026, la conferința „Strengthening the Rule of Law – Bilateral Legal Dialogue between the UK and Romania”, organizată la București de Baroul București și The Honourable Society of the Inner Temple, în parteneriat cu Asociația Leaders for Future.

Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul reunește profesioniști din domeniul juridic din România și Regatul Unit, într-un cadru de dialog dedicat statului de drept, independenței justiției, eticii profesionale și cooperării între cele două sisteme juridice.

ICI București este prezent la conferință în contextul discuțiilor dedicate impactului tehnologiilor emergente asupra domeniului juridic.

Programul conferinței include intervenții susținute de experți din România și Regatul Unit, paneluri tematice și sesiuni de lucru dedicate unor subiecte precum statul de drept în perspectivă comparată, rolul sistemului judiciar în protejarea instituțiilor democratice, independența profesiei juridice, cooperarea transfrontalieră, alternativele la litigiu și implicațiile juridice ale inteligenței artificiale.

Evenimentul are loc într-un an cu semnificație pentru comunitatea juridică din România, marcând 195 de ani de la înființarea Baroului București.

UE și Armenia semnează un parteneriat de conectivitate, consolidându-și legăturile economice și cooperarea în domeniul securității 
România salută participarea Canadei la summitul Comunității Politice Europene: Este o premieră istorică și o recunoaștere a legăturilor care unesc Europa și Canada
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

