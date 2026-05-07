ICI București participă la evenimentele CF SEDSS organizate la Nicosia

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București participă, în perioada 5–7 mai 2026, la Nicosia, Cipru, la evenimentele organizate în cadrul Forumului Consultativ pentru Energie Sustenabilă în Sectoarele de Apărare și Securitate al Agenției Europene de Apărare, arată un comunicat al institutului.

Programul a inclus o nouă reuniune CF SEDSS, desfășurată în perioada 5–6 mai, precum și prima conferință și expoziție dedicată soluțiilor tehnologice în domeniul energiei – 1st CF SEDSS IV Energy Technology Solutions Conference and Onsite Exhibition, organizată în perioada 6–7 mai.

În cadrul evenimentelor de la Nicosia, ICI București a contribuit la moderarea sesiunii dedicate Grupului de Lucru 3 și la coordonarea prezentării rezultatelor obținute până în prezent în această fază a proiectului. Participarea institutului continuă activitatea desfășurată în ultimii ani în domeniul protecției infrastructurilor critice, energiei și securității, precum și colaborarea cu Agenția Europeană de Apărare și partenerii europeni implicați în CF SEDSS.

Prezența la aceste evenimente oferă, totodată, ocazia continuării discuțiilor cu Agenția Europeană de Apărare privind colaborările aflate în desfășurare și pregătirea reuniunii ad-hoc de experți CF SEDSS, care va fi găzduită de ICI București în perioada 27–28 mai 2026. Evenimentul de la București va reuni reprezentanți ai ministerelor apărării europene și ai unor companii din sectorul energetic și va viza finalizarea livrabilelor pentru prima jumătate a Fazei IV, care urmează să fie transmise Comisiei Europene până în iulie 2026.

ICI București este implicat în CF SEDSS din anul 2017, iar din 2019 un reprezentant al institutului moderează Grupul de Lucru 3, dedicat protecției infrastructurilor critice de energie.

Forumul reunește reprezentanți ai ministerelor apărării din statele europene, experți din mediul academic, instituții europene și sectorul privat, cu scopul de a sprijini dezvoltarea de studii, propuneri de proiecte și documente de referință pentru Comisia Europeană.