ICI București participă la evenimentul „Romania – Israel Homeland Security Forum” și reafirmă angajamentul pentru cooperare internațională și reziliență digitală

Un număr de 117 profesori și școli din peste 30 de țări europene și din afara UE au fost recompensați pentru excelența în predare și inovare educațională, în cadrul ediției din 2025 a Premiilor europene pentru predare inovatoare, susținute de Erasmus+, și acordate de Comisia Europeană. Printre câștigători se numără și trei proiecte din România, coordonate de cadre didactice și instituții care au integrat în activitatea lor principii de sustenabilitate, incluziune și cetățenie activă.

„Realizările laureaților Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025 reprezintă un exemplu al eforturilor susținute și devotamentului cadrelor didactice, cărora le sunt recunoscătoare, fiecăruia în parte. Aceste cadre didactice au oferit un exemplu demn de urmat pentru generațiile viitoare de profesori. Profesorii sunt coloana vertebrală a societăților noastre. Nu numai că le oferă copiilor și tinerilor cunoștințele de care au nevoie pentru viitoarea lor carieră, ci și, mai important, îi pregătesc pentru viața de adulți, înzestrându-i cu competențe de bază, printre care simțul civic și cunoștințele civice. Sunt convinsă că nivelul de pregătire, de competitivitate și de cultură democratică al unei societăți este strâns legat de educație. Și de uniunea noastră a competențelor. Aștept cu nerăbdare să îi întâlnesc pe acești deschizători de drumuri cu ocazia ceremoniei de decernare a premiilor din 8-9 decembrie de la Bruxelles”, a transmis Roxana Mînzatu, Vicepreședinta executivă a CE pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Proiectul „Be Smart, Be Green!”, coordonat de Școala Gimnazială „Vasile Conta” din Iași, a promovat educația pentru mediu și responsabilitatea civică în rândul elevilor. Prin activități creative și practice, elevii au dobândit competențe verzi și au fost inspirați să devină cetățeni activi în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Proiectul „Rangers of Change”, coordonat de Școala Gimnazială nr. 195 din București, a îmbinat în mod inovator învățarea limbilor străine cu educația climatică, sprijinind integrarea refugiaților și dezvoltarea cadrelor didactice. Inițiativa a promovat multilingvismul, incluziunea și cetățenia responsabilă, valorificând identitățile culturale și sociale ale elevilor migranți și refugiați. Participanții au exersat limba engleză și au învățat termeni în greacă, spaniolă, portugheză, lituaniană și ucraineană.

Al treilea proiect, „Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects”, coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita, a oferit instruire și mentorat pentru profesioniști din domeniul patrimoniului și pentru dezvoltatori comunitari din zone rurale. Accentul a fost pus pe sustenabilitate, incluziune, digitalizare și colaborare internațională, fiind elaborate două ghiduri practice care sprijină centrele culturale rurale în conceperea unor proiecte orientate spre viitor, ce valorifică patrimoniul natural și cultural local.

Prin aceste premii, Comisia Europeană oferă recunoaștere cadrelor didactice și instituțiilor care folosesc metode inovatoare, interactive și incluzive, pregătind cursanții de toate vârstele pentru a participa activ la viața publică și pentru a promova valorile Uniunii Europene, precum libertatea, solidaritatea și incluziunea.

Câștigătorii vor avea ocazia de a-și împărtăși bunele practici unui public mai larg, cu ocazia evenimentului „Premiul european pentru predare inovatoare 2025”, care va avea loc în perioada 8-9 decembrie la Bruxelles și online. Proiectele câștigătoare vor fi prezentate pe mai multe platforme: site-ul web al Premiului european pentru predare inovatoare , canalele de comunicare socială Erasmus+, portalul Spațiului european al educației și Platforma europeană pentru educația școlară