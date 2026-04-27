ICI București participă la lansarea RExQTCS – inițiativă națională pentru dezvoltarea tehnologiilor cuantice cu aplicații în securitatea cibernetică

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București participă la evenimentul de lansare a proiectului RExQTCS – Romanian Excellence Center in Quantum Technologies Enhancing Cybersecurity, desfășurat în perioada 27–28 aprilie 2026, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul de tip kick-off a reunit reprezentanți ai mediului academic, instituțional și industrial, marcând începutul unei inițiative naționale dedicate cercetării și dezvoltării în domeniul tehnologiilor cuantice, cu accent pe aplicații în securitatea cibernetică.

În cadrul sesiunii oficiale de deschidere, Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București, a susținut un discurs, contribuind la dialogul privind direcțiile strategice ale proiectului. Directorul general a evidențiat importanța cooperării între instituțiile de cercetare, mediul academic și sectorul privat pentru valorificarea potențialului tehnologiilor emergente și pentru dezvoltarea unor aplicații relevante în domeniul securității cibernetice.

RExQTCS este coordonat de POLITEHNICA București și reunește universități și organizații de cercetare din România, având ca obiectiv dezvoltarea unui centru de excelență în tehnologii cuantice. Inițiativa vizează cercetarea în domenii precum criptografia post-cuantică, comunicațiile cuantice și dezvoltarea de soluții pentru consolidarea securității infrastructurilor digitale.

Agenda evenimentului include sesiuni dedicate prezentării direcțiilor de cercetare din cadrul proiectului, intervenții susținute de experți internaționali, precum și discuții privind integrarea inițiativelor europene în domeniul comunicațiilor cuantice.

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost marcată lansarea proiectului ROGS – Romanian Optical Ground Station, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii naționale de comunicații cuantice.