ICI București participă la SecITC 2024, International Conference on Security for Information Technology and Communications

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat vineri rezultatele pozitive ale negocierilor de la Budapesta cu privire la aderarea deplină a României și Bulgariei la spațiul Schengen de la data de 1 ianuarie 2025, cu o decizie formală așteptată la reuniunea miniștrilor de interne din UE de la 12 decembrie.

“Parlamentul European a condus acest apel încă din prima zi. Un Schengen mai puternic înseamnă o Europă mai puternică. Aștept cu interes o decizie finală în zilele următoare“, a scris Metsola, pe X.

I welcome today’s positive development on Romania and Bulgaria fully joining the Schengen area.@Europarl_EN has led this call from day one.

A stronger Schengen means a stronger Europe.

I look forward to a final decision in the coming days.

🇪🇺 🇷🇴 🇧🇬

— Roberta Metsola (@EP_President) November 22, 2024