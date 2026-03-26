ICI București, premiat în cadrul Galei Club Antreprenor pentru organizarea Digital Innovation Summit Bucharest 2026

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a fost premiat, marți, 24 martie 2026, în cadrul Galei Club Antreprenor, pentru organizarea Digital Innovation Summit Bucharest 2026, eveniment care s-a remarcat prin relevanța sa pentru dialogul dintre instituții, specialiști și parteneri din țară și din străinătate.

Premiul reprezintă o recunoaștere a eforturilor depuse de ICI București în organizarea unui eveniment care a reunit actori importanți din domeniul digital și a oferit un cadru de discuție asupra unor teme actuale legate de inovare, noile tehnologii și cooperarea internațională.

Distincția a fost acordată în cadrul Galei Club Antreprenor, ajunsă la cea de-a 28-a ediție, eveniment care a marcat totodată lansarea numărului 28 al revistei Club Antreprenor.

Publicația a avut o evoluție constantă, iar din 2025 apare în nouă ediții pe an, în acord cu ritmul tot mai dinamic al mediului antreprenorial și de afaceri din România.

Club Antreprenor este o platformă dedicată educației, culturii și inițiativei antreprenoriale. Prin intermediul revistei și al platformei online clubantreprenor.ro, aceasta susține dezvoltarea unei culturi antreprenoriale bazate pe inovație, viziune, perseverență, educație financiară, educație juridică și implicare civică.