ICI București, premiat pentru digitalizare și conectivitate la Gala ”Smart Winners of Urban Mobility”. Adrian-Victor Vevera: Contribuim la poziționarea României pe harta inteligenței artificiale

ICI București a fost distins cu premiul pentru „Digitalizare și conectivitate” la Gala „Smart Winners of Urban Mobility”, desfășurată vineri, 9 octombrie 2026, la Romexpo. Premiul a fost înmânat dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al institutului. Gala a făcut parte din Smart Urban Mobility 2026, eveniment organizat de Antena 3 și Salonul Auto Bucuresti & Accesorii.

„Vă mulțumim pentru acest premiu! Este o recunoaștere a muncii unei întregi echipe, pe care eu doar o reprezint. Cred că această distincție reflectă și contribuția noastră la poziționarea României pe harta inteligenței artificiale, dar și activitatea pe care o desfășurăm în domenii precum blockchain, forensic digital, conectivitate și dezvoltarea de aplicații pentru instituțiile guvernamentale și autoritățile locale. Dincolo de proiectele pe care le realizăm, ne dorim să contribuim la dezvoltarea unei culturi digitale, în care oamenii să înțeleagă cum le schimbă tehnologia viața și, mai ales, cum pot folosi ei tehnologia pentru a produce schimbări”, a declarat dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București.

Unul dintre proiectele prin care ICI București contribuie la dezvoltarea ecosistemului național de inteligență artificială este RO AI Factory. Institutul are rolul de hosting entity în cadrul proiectului, care va facilita accesul cercetătorilor, companiilor și instituțiilor publice la infrastructură avansată de calcul, expertiză și servicii pentru dezvoltarea și testarea soluțiilor AI.

Înaintea galei, Adrian-Victor Vevera a participat la conferința națională „Smart Urban Future”, unde a vorbit despre utilizarea inteligenței artificiale în transportul autonom, analiza datelor și aplicațiile folosite zilnic. Acesta a atras atenția că AI este deja prezentă în numeroase domenii, dar că rezultatele oferite de aceste sisteme trebuie verificate, având în vedere că tehnologia poate genera și informații eronate.

„AI-ul trebuie să ne fie acel asistent care să ne facă mai eficienţi, să fie acel asistent care să ne ajute”, a subliniat directorul general al ICI București în cadrul conferinței.

Un alt subiect abordat a fost securitatea cibernetică. Adrian-Victor Vevera a explicat că instrumentele bazate pe inteligență artificială sunt folosite inclusiv pentru lansarea unor atacuri informatice, precum cele de tip DDoS sau ransomware, dar pot contribui și la apărarea împotriva acestora.

În acest context, a subliniat importanța identificării domeniilor în care AI poate fi utilizată eficient, atât în instituțiile publice, cât și în mediul privat. Smart Urban Mobility 2026 a reunit reprezentanți ai administrației publice, companii și specialiști în cadrul unor dezbateri despre transportul sustenabil, energie verde, infrastructură inteligentă și digitalizare.

Programul zilei de 9 octombrie a inclus conferințele „Vinerea verde” și „Smart Urban Future”, urmate de Gala „Smart Winners of Urban Mobility”, în cadrul căreia au fost acordate nouă premii.