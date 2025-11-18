ROMÂNIA
ICI București, prezent la cea de-a treia ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă cu un stand dedicat inovării tehnologice
ICI București continuă participarea, în calitate de partener științific, la cea de-a treia ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, eveniment organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă la Palatul Parlamentului în perioada 17–18 noiembrie 2025. Cu prima zi deja încheiată, congresul își continuă astăzi activitățile cu o nouă serie de dezbateri, prezentări și întâlniri dedicate înțelegerii și sprijinirii rolului seniorilor în societatea contemporană.
În cadrul evenimentului, ICI București este prezent printr-un stand dedicat, unde vizitatorii au ocazia să interacționeze direct cu specialiștii institutului și să descopere proiectele de cercetare ale laboratoarelor de inovare.
Echipa Laboratorului de Robotică a prezentat în prima zi soluții tehnologice menite să îmbunătățească autonomia, mobilitatea și siguranța persoanelor vârstnice, iar Laboratorul Metaverse a oferit demonstrații privind utilizarea mediilor virtuale ca instrumente de incluziune digitală, educație și conectivitate intergenerațională. Interesul ridicat al participanților confirmă nevoia de tehnologii adaptate și accesibile, capabile să faciliteze o îmbătrânire activă și autonomă.
Congresul reunește peste 600 de seniori, reprezentanți ai autorităților locale și centrale, specialiști din mediul privat și membri ai societății civile. Prima zi a inclus sesiuni interactive dedicate adaptării seniorilor la dinamica actuală a societății, iar astăzi discuțiile continuă pe teme complementare, încheindu-se cu Gala de Premiere a Bunelor Practici, un moment de recunoaștere a proiectelor care au produs un impact real în comunități.
SĂNĂTATE
”Antibioticele nu sunt bomboane”, avertismentul Comisiei Europene de Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor
De Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor, Comisia Europeană reamintește că rezistența la antimicrobiene este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice în Europa și la nivel mondial.
Rezistența la antimicrobiene se dezvoltă atunci când utilizăm în exces aceste medicamente care salvează vieți.
Trebuie să ne asigurăm că antimicrobienele sunt utilizate numai atunci când este necesar și că antimicrobienele de ultimă instanță sunt utilizate cât mai rar posibil.
Pentru a stopa acest fenomen, Executivul European investește 50 de milioane de euro pentru a sprijini statele membre în consolidarea prevenirii și controlului infecțiilor, promovarea utilizării prudente a antibioticelor și îmbunătățirea supravegherii.
În același timp, Comisia va monitoriza progresele înregistrate și va intensifica eforturile de sensibilizare a publicului și de identificare a domeniilor în care este nevoie de mai mult sprijin: „Utilizarea prudentă a antibioticelor înseamnă respectarea recomandărilor medicale, asigurarea că acestea sunt luate numai atunci când medicul le consideră necesare și evitarea utilizării abuzive sau a automedicației.”
În plus, CE promovează cercetarea și sprijină inovarea în cadrul revizuirii legislației farmaceutice și investește 75 de milioane euro în noul parteneriat de cercetare One Health AMR: „Prin dezvoltarea de antibiotice noi și mai eficiente, prin asigurarea de soluții separate pentru uz uman și animal și prin recurgerea la măsuri preventive, cum ar fi vaccinurile, ori de câte ori este posibil, putem proteja tratamentele existente și ne putem consolida capacitatea de a face față viitoarelor amenințări la adresa sănătății.”
„Ziua europeană de sensibilizare cu privire la antibiotice ne reamintește că protejarea eficacității antibioticelor nu este doar o provocare tehnică, ci o responsabilitate comună și o prioritate politică urgentă. Antimicrobienele sunt o resursă limitată. Trebuie să le utilizăm întotdeauna sub îndrumarea unui medic, să prevenim infecțiile ori de câte ori este posibil și să le protejăm eficacitatea pentru generațiile viitoare”, a mai adăugat comisarul european pentru sănătate.
ROMÂNIA
Ștefan Radu Oprea: România, ”hub-ul logistic perfect” pentru proiectul de reconstrucție a Ucrainei
Secretarul General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, subliniază faptul că țara noastră este „hub-ul logistic perfect” în proiectul de reconstrucție a Ucrainei, prin implicarea companiilor românești care ar putea participa singure sau asociate cu parteneri internaționali.
„(…) România este hub-ul logistic perfect pentru acest proiect. Investițiile făcute de Guvernul României în infrastructura rutieră, feroviară și portuară ne aduc aceste avantaje. Proximitatea si faptul că baza de aprovizionare poate fi într-o zonă liberă pe teritoriul României, membră a NATO și UE sunt alte avantaje pe care le avem”, a transmis Secretarul General al Guvernului în cadrul Forumului Reconstrucția Ucrainei 2025 organizat de Camera de Comerț Bilaterală România-Ucraina.
Potrivit înaltului oficial române, există peste „200 de companii românești înscrise pe platforma Camerei de Comerț Bilaterală România – Ucraina care își doresc să participe la acest proiect”.
De asemenea, valoarea estimată de Banca Mondială a reconstrucției este de peste 500 miliarde euro.
„Cred însă că putem și trebuie să facem mai mult de atât pentru companiile românești care se pot dezvolta prin prezența viitoare pe piața din Ucraina”, a mai punctat acesta.
BUSINESS
Redresarea economiei europene depinde de angajamentul UE și al statelor membre de a înlătura barierele din calea pieței unice și sarcinile administrative
Antreprenorii se străduiesc să-și revină după mai mulți ani dificili, iar redresarea economiei europene depinde de angajamentul Uniunii Europene și al guvernelor statelor membre de a aborda, între altele, provocările legate barierele din calea pieței unice, relevă rezultatele sondajului economic Eurochambres.
Sondajul EES 2026 a fost realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprinderi din 28 de țări europene, inclusiv din România.
Potrivit acestuia, posibilitatea de a redresa economia Europei depinde de angajamentul Uniunii Europene și al guvernelor naționale de a aborda provocările legate de forța de muncă, sarcinile administrative și barierele din calea pieței unice.
Conform studiului, așteptările respondenților români s-au înrăutățit în ceea ce privește cei cinci indicatori: încrederea mediului de business, evoluția globală a afacerii, forța de muncă, provocările întâmpinate, vânzările naționale și așteptările privind exporturile pentru 2026, în comparație cu anul 2025.
Principala provocare menționată a vizat reglementările împovărătoare, pentru al doilea an consecutiv.
Rezultatele pozitive reflectate de EES2026 indică scăderea inflației, prețurile mai mici la consum și o cerere internă relativ mai puternică în comparație cu anul trecut.
Cu toate acestea, se preconizează că provocările actuale – precum costurile ridicate ale forței de muncă, reglementările complexe și împovărătoare ale Uniunii Europene și incertitudinea geopolitică – vor continua să afecteze în special ocuparea forței de muncă și investițiile.
Recomandările Eurochambres vizează promovarea digitalizării și minimizarea procedurilor administrative aplicabile companiilor prin utilizarea infrastructurii de inteligență artificială care să conducă la simplificarea activității, cu reducerea la minimum a normelor aplicabile IMM-urilor pentru infrastructurile digitale, cu scopul de a elibera capacitatea de investiții, timpul și resursele.
De asemenea, este necesară identificarea oportunităților Europei de a face comerț la nivel mondial prin facilitarea internaționalizării IMM-urilor europene și încheierea de acorduri comerciale cu alți parteneri globali.
