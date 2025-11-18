ICI București, prezent la cea de-a treia ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă cu un stand dedicat inovării tehnologice

ICI București continuă participarea, în calitate de partener științific, la cea de-a treia ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, eveniment organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă la Palatul Parlamentului în perioada 17–18 noiembrie 2025. Cu prima zi deja încheiată, congresul își continuă astăzi activitățile cu o nouă serie de dezbateri, prezentări și întâlniri dedicate înțelegerii și sprijinirii rolului seniorilor în societatea contemporană.

În cadrul evenimentului, ICI București este prezent printr-un stand dedicat, unde vizitatorii au ocazia să interacționeze direct cu specialiștii institutului și să descopere proiectele de cercetare ale laboratoarelor de inovare.

Echipa Laboratorului de Robotică a prezentat în prima zi soluții tehnologice menite să îmbunătățească autonomia, mobilitatea și siguranța persoanelor vârstnice, iar Laboratorul Metaverse a oferit demonstrații privind utilizarea mediilor virtuale ca instrumente de incluziune digitală, educație și conectivitate intergenerațională. Interesul ridicat al participanților confirmă nevoia de tehnologii adaptate și accesibile, capabile să faciliteze o îmbătrânire activă și autonomă.

Congresul reunește peste 600 de seniori, reprezentanți ai autorităților locale și centrale, specialiști din mediul privat și membri ai societății civile. Prima zi a inclus sesiuni interactive dedicate adaptării seniorilor la dinamica actuală a societății, iar astăzi discuțiile continuă pe teme complementare, încheindu-se cu Gala de Premiere a Bunelor Practici, un moment de recunoaștere a proiectelor care au produs un impact real în comunități.