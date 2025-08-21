ICI București redefinește modul în care patrimoniul cultural este protejat și valorificat în era digitală prin proiecte inovatoare bazate pe tehnologia blockchain.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, joi, în cadrul briefingului de presă de la finalul ședinței de Guvern, activarea mecanismului european RESTORE, pentru a sprijini comunitățile afectate de inundațiile devastatoare din județele Neamț și Suceava. Totodată, oficialul a precizat că alocarea sumei de 15 milioane de euro pentru refacerea pagubelor, în doar trei săptămâni de la producerea dezastrului, reprezintă o noutate și un exemplu de bună practică la nivel european.

Mecanismul RESTORE, un instrument european de intervenție rapidă în situații de criză și urgență, a fost conceput în decembrie 2024 și este aplicat acum pentru prima dată în România, pentru a răspunde nevoilor urgente din regiunea Moldovei. Alocarea pentru această intervenție este de 15 milioane de euro, din care 12,75 milioane de euro sunt fonduri europene, și vizează refacerea infrastructurii afectate – de la drumuri și poduri, până la infrastructura urbană și rurală. În cadrul programului vor fi finanțate și relocarea și achiziția de echipamente esențiale, precum și implementarea de soluții reziliente și durabile, în logica „build back better”, pentru ca reconstrucția să fie mai sigură și mai rezistentă la viitoare dezastre.

„Suntem într-un parcurs în care inovăm, răspundem rapid și construim mai bine. RESTORE este un instrument prin care România își consolidează capacitatea de reacție la crize și urgențe. În același timp, arătăm cetățenilor că Guvernul și Uniunea Europeană sunt alături de ei atunci când au cea mai mare nevoie. Solidaritatea nu este doar un principiu moral, ci și o obligație socială și guvernamentală. RESTORE ne arată cum fondurile europene pot fi folosite cu flexibilitate pentru a răspunde rapid nevoilor comunităților”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Activarea mecanismului RESTORE a fost aprobată joi în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, la care au participat și președinții Consiliilor Județene Suceava și Neamț. În acest context, a fost introdusă o nouă Prioritate 10: „O regiune alături de cetățeni” – RESTORE. Este o premieră europeană, care demonstrează capacitatea României de a reacționa rapid și eficient pentru comunitățile afectate. Prioritatea va fi publicată mâine în mecanismul digital al Uniunii Europene, iar sumele vor putea fi utilizate imediat pentru demararea lucrărilor.

Ministrul a subliniat că alocarea acestei sume de 15 milioane de euro pentru refacerea pagubelor provocate de inundațiile din Neamț și Suceava, realizată în doar trei săptămâni de la producerea dezastrului, reprezintă un succes fără precedent și un exemplu de bună practică la nivel european. De asemenea, a adresat mulțumiri echipei ADR Nord-Est, președinților de consilii județene, prefecților și voluntarilor pentru implicarea lor decisivă în sprijinirea comunităților afectate.

Reamintim faptul că Guvernul României a acționat imediat după inundațiile din iulie, aprobând, pe 1 august, ajutoare inițiale de urgență între 15.000 și 30.000 de lei, precum și containere și alte măsuri de sprijin pentru persoanele afectate. Ulterior, Guvernul a aprobat un sprijin material care acoperă peste 96% dintre pagubele materiale înregistrate.