ROMÂNIA
ICI București redefinește modul în care patrimoniul cultural este protejat și valorificat în era digitală prin proiecte inovatoare bazate pe tehnologia blockchain
ICI București redefinește modul în care patrimoniul cultural este protejat și valorificat în era digitală prin proiecte inovatoare bazate pe tehnologia blockchain.
„Prin proiecte precum Teslaverse demonstrăm cum tehnologia poate proteja cele mai valoroase comori. Blockchain-ul ne permite să păstrăm autenticitatea, să asigurăm accesibilitatea și să construim încredere între generații. Misiunea noastră este să unim tradiția și inovația, astfel încât memoria culturală nu doar să supraviețuiască, ci să prospere în era digitală”, subliniază directorul general al ICI București, Adrian Vevera.
Potrivit unui comunicat al institutului, fiecare NFT din Teslaverse reprezintă un document cultural securizat, verificabil și permanent, astfel moștenirea lui Tesla va rămâne intactă și accesibilă publicului global.
Proiectul este susținut de MultiversX, garantând conservarea pe termen lung și accesul deschis fără a complica experiența utilizatorilor sau instituțiilor.
Prin astfel de inițiative, „ICI București construiește o punte digitală de încredere între patrimoniu și inovație, oferind instituțiilor, comunităților și publicului larg posibilitatea de a contribui activ la protejarea patrimoniului cultural într-un mod inovator și participativ”, conchide institutul.
ROMÂNIA
Mecanismul european RESTORE, aplicat în premieră în România: 15 milioane de euro alocate în sprijinul comunităților afectate de inundații în Neamț și Suceava
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, joi, în cadrul briefingului de presă de la finalul ședinței de Guvern, activarea mecanismului european RESTORE, pentru a sprijini comunitățile afectate de inundațiile devastatoare din județele Neamț și Suceava. Totodată, oficialul a precizat că alocarea sumei de 15 milioane de euro pentru refacerea pagubelor, în doar trei săptămâni de la producerea dezastrului, reprezintă o noutate și un exemplu de bună practică la nivel european.
Mecanismul RESTORE, un instrument european de intervenție rapidă în situații de criză și urgență, a fost conceput în decembrie 2024 și este aplicat acum pentru prima dată în România, pentru a răspunde nevoilor urgente din regiunea Moldovei. Alocarea pentru această intervenție este de 15 milioane de euro, din care 12,75 milioane de euro sunt fonduri europene, și vizează refacerea infrastructurii afectate – de la drumuri și poduri, până la infrastructura urbană și rurală. În cadrul programului vor fi finanțate și relocarea și achiziția de echipamente esențiale, precum și implementarea de soluții reziliente și durabile, în logica „build back better”, pentru ca reconstrucția să fie mai sigură și mai rezistentă la viitoare dezastre.
„Suntem într-un parcurs în care inovăm, răspundem rapid și construim mai bine. RESTORE este un instrument prin care România își consolidează capacitatea de reacție la crize și urgențe. În același timp, arătăm cetățenilor că Guvernul și Uniunea Europeană sunt alături de ei atunci când au cea mai mare nevoie. Solidaritatea nu este doar un principiu moral, ci și o obligație socială și guvernamentală. RESTORE ne arată cum fondurile europene pot fi folosite cu flexibilitate pentru a răspunde rapid nevoilor comunităților”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.
Activarea mecanismului RESTORE a fost aprobată joi în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, la care au participat și președinții Consiliilor Județene Suceava și Neamț. În acest context, a fost introdusă o nouă Prioritate 10: „O regiune alături de cetățeni” – RESTORE. Este o premieră europeană, care demonstrează capacitatea României de a reacționa rapid și eficient pentru comunitățile afectate. Prioritatea va fi publicată mâine în mecanismul digital al Uniunii Europene, iar sumele vor putea fi utilizate imediat pentru demararea lucrărilor.
Ministrul a subliniat că alocarea acestei sume de 15 milioane de euro pentru refacerea pagubelor provocate de inundațiile din Neamț și Suceava, realizată în doar trei săptămâni de la producerea dezastrului, reprezintă un succes fără precedent și un exemplu de bună practică la nivel european. De asemenea, a adresat mulțumiri echipei ADR Nord-Est, președinților de consilii județene, prefecților și voluntarilor pentru implicarea lor decisivă în sprijinirea comunităților afectate.
Reamintim faptul că Guvernul României a acționat imediat după inundațiile din iulie, aprobând, pe 1 august, ajutoare inițiale de urgență între 15.000 și 30.000 de lei, precum și containere și alte măsuri de sprijin pentru persoanele afectate. Ulterior, Guvernul a aprobat un sprijin material care acoperă peste 96% dintre pagubele materiale înregistrate.
TRANSPORT
România și Ucraina reiau circulația feroviară directă a trenurilor București – Kiev, după mai bine de cinci ani, anunță secretarul de stat Irinel Scrioșteanu
După o pauză de peste cinci ani, românii și ucrainenii vor putea călători din nou direct cu trenul între București și Kiev, începând din luna septembrie 2025. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat semnarea Protocolului de circulație al trenurilor de călători pe ruta Kiev – București, rezultat al cooperării dintre companiile feroviare din România (CFR Călători), Ucraina (UZ) și Republica Moldova (CFM).
Noua rută va funcționa prin atașarea vagoanelor ucrainene la trenul „Prietenia”, care circulă via Chișinău, și nu prin legătura clasică Vicșani – Vadu Siret. În perioada 19–21 august a fost realizată o cursă de probă pe relația Kiev – Ungheni – București Nord, monitorizată de cele trei administrații feroviare, care a confirmat buna desfășurare a transportului, fără probleme tehnice. Trenul a plecat din Kiev dimineața și a ajuns la București a doua zi, durata urmând să fie optimizată pentru a nu depăși 24 de ore.
În cadrul discuțiilor bilaterale româno-ucrainene de la Darabani, județul Botoșani, a fost stabilită reluarea rapidă a curselor regulate de pasageri, în paralel cu analiza unor noi proiecte: reintroducerea trenurilor la frontiera Vadu Siretului, cu posibilitatea urcării și coborârii pasagerilor, precum și extinderea traseului de la București spre Varna.
„Reluarea legăturii feroviare directe Kiev – București este un pas important pentru conectivitatea regională și pentru sprijinirea mobilității între România, Republica Moldova și Ucraina”, a transmis Irinel Ionel Scrioșteanu, într-o postare pe Facebook.
ROMÂNIA
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a discutat cu omologul bulgar despre protejarea Spațiului Schengen de migrația ilegală
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, a avut o întâlnire în format videoconferință cu omologul bulgar, Daniel Mitov.
Potrivit unui comunicat MAI, întâlnirea de lucru a avut loc la inițiativa ministrului Cătălin Predoiu și s-a axat pe tendințele migrației ilegale care implică cetățeni proveniți din Maroc și din Orientul Apropiat, ce vizează ruta Sud-Est Europeană și Balcanii de Vest pentru a pătrunde în Spațiul Schengen.
„Inspectoratul General al Poliției de Frontieră va continua cooperarea strânsă cu omologii bulgari pentru combaterea migrației ilegale și a grupurilor de crimă organizată care efectuează trafic de persoane prin desfășurarea de operațiuni comune, utilizarea de tehnologii avansate și optimizarea schimbului de date în timp real”, arată MAI în comunicat.
Un exemplu concret al eficienței acestui parteneriat îl constituie operațiunea desfășurată în cursul zilei de astăzi în zona orașului Cernavodă, soldată cu reținerea a 14 cetățeni pakistanezi care încercau să traverseze ilegal frontiera.
Operațiunile comune din ultimele luni au permis identificarea și monitorizarea zonelor de risc, destructurarea rețelelor de criminalitate organizată implicate în traficul de migranți, droguri și arme, și au contribuit direct la creșterea nivelului de siguranță pentru cetățenii ambelor state.
Discuțiile au inclus și tematici privind dezvoltarea programelor comune de instruire pentru personalul de frontieră, intensificarea schimbului de bune practici și extinderea utilizării tehnologiilor moderne de supraveghere și analiză a riscurilor.
Cei doi oficiali au trecut în revistă progresele înregistrate în cooperarea operativă, întemeiată pe un cadru juridic extins și pe activități comune intensificate în teren.
A fost reconfirmat angajamentul comun ferm pentru aprofundarea cooperării, prin schimburi operative de informații, misiuni comune și acțiuni coordonate de combatere a fenomenelor infracționale transfrontaliere.
În încheiere, cei doi demnitari și-au exprimat determinarea de a consolida acest parteneriat strategic într-un cadru european comun, adaptat provocărilor de securitate ale prezentului și viitorului.
Pe fondul relațiilor excelente de vecinătate și în contextul procesului comun de integrare deplină în Spațiul Schengen, România și Bulgaria au lansat un proces structurat de aprofundare a cooperării în domeniul afacerilor interne, atât la nivel strategic, cât și tehnic.
Acest proces include extinderea cadrului juridic bilateral, prin semnarea și implementarea unui Plan Comun de Acțiune, evaluat periodic la nivel înalt, menit să asigure coordonarea eficientă a acțiunilor de combatere a migrației ilegale, a criminalității organizate și a corupției.
Totodată, prin participarea activă în cadrul Contingentului multinațional de Poliție al Austriei, Bulgariei, Ungariei, României și Greciei la frontiera bulgaro-turcă, România contribuie direct la securitatea regională, la protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și la promovarea unui climat de stabilitate în vecinătatea sud-estică a UE.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
ICI București redefinește modul în care patrimoniul cultural este protejat și valorificat în era digitală prin proiecte inovatoare bazate pe tehnologia blockchain
SUA și UE au publicat detaliile “celui mai mare acord comercial din istorie”: Europa va cumpăra produse energetice din SUA de 750 de miliarde de dolari și va crește achizițiile militare din Statele Unite
Mecanismul european RESTORE, aplicat în premieră în România: 15 milioane de euro alocate în sprijinul comunităților afectate de inundații în Neamț și Suceava
Aderarea României la OCDE în 2026 rămâne o “prioritate strategică”, reafirmă Ilie Bolojan: Este o reală șansă pentru reforme
România și Ucraina reiau circulația feroviară directă a trenurilor București – Kiev, după mai bine de cinci ani, anunță secretarul de stat Irinel Scrioșteanu
Volodimir Zelenski stabilește ordinea momentelor pentru o întâlnire cu Putin și avansează propuneri de locuri: Mai întâi, vrem să vedem garanțiile de securitate pentru Ucraina. Suntem de acord cu Elveția, Austria sau Turcia
Germania și-ar dori ca Beijingul să joace un rol mai activ în procesul de pace din Ucraina: „Puține țări au o influență atât de mare asupra Rusiei precum China”
Volodimir Zelenski spune că vrea o „reacție puternică” din partea SUA dacă Vladimir Putin nu va accepta o întâlnire bilaterală cu el
Zelenski cere „sancțiuni puternice” împotriva Rusiei: „Nu există încă niciun semnal din partea Moscovei că ar intenționa să se angajeze în negocieri de pace”
Ministrul Transporturilor a discutat cu omologul turc despre transportul maritim pe ruta Constanța- Karasu: Facilitățile Portului Constanța trebuie valorificate, în special în acest context geopolitic
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
- ROMÂNIA1 week ago
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump
- INTERNAȚIONAL6 days ago
La 105 de ani de când polonezii “au oprit Armata Roșie în marșul spre Europa”, Tusk și Nawrocki contestă “invincibilitatea” Rusiei: “Este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace”