ICI București, reprezentat de directorul general Adrian-Victor Vevera la Cambridge Tech Week

ROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© ICI București/ Facebook

Directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera, participă  în perioada 14–18 septembrie 2026 la Cambridge Tech Week.

Potrivit unei informări a institutului, ediția din acest an are ca temă „How Deep Tech Changes the World” și urmărește felul în care inteligența artificială, calculul avansat și alte tehnologii emergente trec de la cercetare la utilizări concrete.

Pe parcursul evenimentului, directorul general al ICI București va avea mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului de cercetare, ai companiilor de tehnologie și ai instituțiilor publice.

Una dintre acestea a avut loc cu Ceri Morgan CBE, His Majesty’s Trade Commissioner for Europe în cadrul UK Department for Business and Trade.

Discuția s-a concentrat pe oportunități de colaborare în domeniul inteligenței artificiale, al calculului de înaltă performanță și al securității cibernetice.

Cambridge Tech Week reunește, timp de cinci zile, cercetători, fondatori de companii, investitori, specialiști în tehnologie și reprezentanți ai sectorului public.

Programul cuprinde sesiuni despre inteligență artificială, tehnologii cuantice, sustenabilitate și dezvoltarea soluțiilor deep tech

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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