ICI București s-a numărat printre laureații galei „Excelența în Business 2026”, organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri

ROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© ICI București/ Facebook

ICI București s-a numărat printre laureații galei „Excelența în Business 2026”, organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA), în parteneriat instituțional cu Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit unei informări a institutului, evenimentul a avut loc la Palatul Cercului Militar Național din București.

Ajunsă la cea de-a cincea ediție, gala a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri și ai comunității academice din România și Republica Moldova.

În cadrul evenimentului au fost acordate distincții pentru activitatea desfășurată în domenii precum tehnologia, industria, energia, educația și sectorul financiar.

Premiul primit de ICI București vine în contextul în care institutul este implicat în dezvoltarea unor proiecte naționale și europene din domeniul inteligenței artificiale, securității cibernetice și calculului de înaltă performanță.

Printre acestea se numără RO AI Factory, proiect care vizează dezvoltarea infrastructurii naționale pentru inteligență artificială, și BSC AI Factory, inițiativă europeană care oferă companiilor și instituțiilor acces la resurse pentru dezvoltarea și testarea soluțiilor AI.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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