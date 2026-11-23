Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat la FrancoTech 2026, la Phnom Penh, în Cambodgia, pentru a promova expertiza românească în domeniul tehnologiilor digitale și a dezvolta cooperarea internațională. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 14–16 noiembrie, în marja celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei.

Guvernanța inteligenței artificiale, digitalizarea administrației publice și utilizarea noilor tehnologii în economie s-au numărat printre temele salonului internațional, dedicat inovației și cooperării tehnologice în spațiul francofon.

Sub tema „O comunitate francofonă, un viitor digital”, FrancoTech 2026 a reunit reprezentanți ai companiilor de tehnologie, startup-urilor, instituțiilor publice și organizațiilor de cercetare din mai multe regiuni ale lumii. Discuțiile au vizat oportunitățile transformării digitale, utilizarea IA și colaborarea dintre cercetare și mediul de afaceri.

Participarea ICI București se înscrie în activitatea sa de conectare a expertizei românești la rețelele internaționale de inovare. Din 2018, institutul are rolul de hub de cooperare în domeniul IT pentru statele din Asia-Pacific, Orientul Mijlociu și Africa, în baza unui protocol încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe.

Salonul a reunit peste 200 de expozanți și a inclus dezbateri, prezentări tehnologice și întâlniri de afaceri, oferind un cadru pentru identificarea unor oportunități de colaborare în domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și tehnologiile avansate.