ICI București și Asociația Administratorilor Independenți au organizat cursul „Governance Leadership: AI & Cybersecurity for Board Members”

ROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© ICI București/ Facebook

ICI București și Asociația Administratorilor Independenți (AAI) au organizat, în perioada 16-17 octombrie 2026, cursul „Governance Leadership: AI & Cybersecurity for Board Members”, dedicat membrilor consiliilor de administrație și persoanelor cu funcții de conducere.

Potrivit unei informări a institutului, programul a abordat modul în care inteligența artificială și securitatea cibernetică influențează deciziile strategice, gestionarea riscurilor și investițiile în tehnologie.

Desfășurat la sediul ICI București, cursul a inclus 12 ore de formare, structurate în trei blocuri tematice: inteligență artificială și strategie, securitate cibernetică, respectiv guvernanță și reziliență organizațională.

Participanții au discutat despre oportunitățile oferite de AI, riscurile asociate sistemelor generative și agentice, amenințările cibernetice și responsabilitățile consiliilor de administrație în gestionarea acestora.

Totodată, au fost abordate și reglementările europene, precum EU AI Act, NIS2, DORA și GDPR, alături de evaluarea furnizorilor de tehnologie și a investițiilor în soluții digitale.

Formatul interactiv a permis schimbul de experiență și discutarea unor exemple practice, inclusiv din domeniul transporturilor și logisticii, unde inteligența artificială poate contribui la planificarea operațiunilor, estimarea fluxurilor și utilizarea eficientă a resurselor.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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