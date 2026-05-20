ICI București și Athena Study and Training au semnat o convenție pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din Grecia

Autor: Alexandra Loy
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Athena Study and Training au semnat marți, 19 mai 2026, o convenție privind formarea și schimbul de experiență pentru elevi din Grecia. Convenția a fost semnată de Adrian-Victor Vevera, Director General al ICI București, și de Ioannis Papaioannou, reprezentant al Athena Study and Training.

Obiectul convenției îl reprezintă prestarea de servicii educaționale și organizarea activităților de practică pentru un grup de elevi cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, care studiază la nivel liceal în Grecia. Elevii vor participa la un program desfășurat în România în perioada iunie – iulie 2026, care include și activități practice găzduite de ICI București.

Colaborarea continuă implicarea ICI București în inițiative educaționale dedicate tinerilor și în programe care le oferă acestora un contact direct cu mediul profesional. Institutul a mai primit în practică elevi de liceu în vara anului trecut, oferindu-le acestora oportunitatea de a se familiariza cu activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiei informației. Mai mult decât atât, în decembrie 2025, ICI București a primit vizita unui grup de elevi și profesori din Atena, participanți la programul ERASMUS+.

Prin intermediul acestui program de practică, elevii pot înțelege mai bine modul în care competențele digitale sunt utilizate în activități concrete, într-un mediu profesional și instituțional.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

