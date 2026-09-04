ICI București și Președinția Consiliului de Miniștri din Peru au discutat despre proiecte pentru o transformare digitală sigură și de încredere

ROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© ICI București

Dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a avut o întâlnire cu reprezentanți ai Președinției Consiliului de Miniștri din Peru (Presidencia del Consejo de Ministros – PCM). În cadrul discuțiilor au fost abordate politici, strategii și proiecte de cercetare care pot susține o transformare digitală sigură, scalabilă și de încredere în Peru.

Un alt subiect a fost inteligența artificială, cu accent pe rolul acesteia în procesele de transformare digitală și pe implicațiile pe care utilizarea noilor tehnologii le poate avea la nivel instituțional și economic.

Directorul general al ICI București a prezentat experiența institutului în domeniul transformării digitale și al tehnologiilor emergente, precum și direcții în care expertiza institutului poate contribui la schimbul de bune practici și la dezvoltarea unor viitoare inițiative comune.

Discuțiile au vizat și posibilități de cooperare între reprezentanții PCM și ICI București, inclusiv prin schimburi de experiență, proiecte de cercetare și colaborări între specialiști și instituții.

Întâlnirea cu reprezentanții Președinției Consiliului de Miniștri din Peru a fost facilitată cu sprijinul Ambasadei Republicii Peru la București și continuă dialogul privind posibile colaborări.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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