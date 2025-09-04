ROMÂNIA
ICI București va colabora cu distribuitorii și patronatul comercianților echipamentelor de marcat electronice fiscale pentru ca tehnicienii din domeniu să aibă acces la cursuri de perfecționare
ICI București a semnat miercuri un protocol de colaborare cu Asociația Distribuitorilor de Aparate de Marcat Electronice Fiscale (ADAMEF) și Patronatul Comercianților și Servisanților Caselor de Marcat din România (Patronat Case de Marcat – PCSCMR).
Potrivit unui comunicat al institutului, parteneriatul are ca obiectiv inițierea procedurilor de acreditare a cursurilor de perfecționare destinate tehnicienilor din domeniul echipamentelor de marcat electronice fiscale.
Aceste programe vor contribui la creșterea nivelului de competență al specialiștilor și la consolidarea infrastructurii necesare pentru digitalizarea și modernizarea fiscalității în România.
„Semnarea acestui protocol confirmă angajamentul nostru comun de a contribui la creșterea nivelului de profesionalism și de pregătire a tehnicienilor, printr-un cadru acreditat și recunoscut oficial. Într-o economie digitală în continuă transformare, expertiza și formarea continuă reprezintă garanția unor servicii de calitate și a unei bune funcționări a sistemelor fiscale”, a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București.
Reprezentanții ADAMEF și PCSCMR au subliniat importanța colaborării pentru a răspunde provocărilor și nevoilor reale ale pieței.
ICI București subliniază că, prin acest demers, se creează premisele unei dezvoltări sustenabile și profesioniste a serviciilor de instalare, întreținere și service ale echipamentelor de marcat electronice fiscale.
ENERGIE
Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică
Guvernul a adoptat, joi, un memorandum cu măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, despre care spune că vizează preţuri corecte la consumatorii finali și care include reducerea etapizată a preţului la energia electrică şi dezvoltarea unei „piețe mature”, funcţionale de energie, transmite Agerpres.
Măsurile vizează:
- operaţionalizarea mecanismului Market Maker – selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piaţa de energie, prin stimularea cererii şi a ofertei, facilitând tranzacţiile pe termen lung şi determinând astfel o scădere constantă a preţului;
- extinderea mecanismelor de garantare a tranzacţiilor de energie realizate pe piaţa angro;
- optimizarea costurilor de achiziţie a energiei pentru consum propriu tehnologic;
- preţuri dinamice/diferenţiate şi implementarea masivă a contorizării inteligente;
- coerenţă în ceea ce înseamnă eficienţa energetică în sectorul economic, public şi rezidenţial.
„Vorbim despre un proces amplu de discuții, negocieri, derulat în ultimele două luni, prin care am căutat împreună cu autoritatea de reglementare, împreună cu structurile patronale ale producătorilor, furnizorilor, distribuitorilor, împreună cu membrii Guvernului României o variantă prin care să găsim un set de măsuri care sunt agreabile pentru toată lumea, într-o formă în care să ducem la o reducere a prețului la consumatorul final. În această formulă guvernamentală am ajuns în urmă cu două luni, fix în momentul în care schema de plafonare-compensare a prețului la energie electrică din România a ajuns la final, la data de 1 iulie, ceea ce a adus ca pentru consumatorul final, fie că vorbim despre persoane fizice, fie că vorbim despre companii, prețul energiei, prețul final al facturii să fie unul chiar și dublu”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul ședinței de guvern.
El a spus că în România sunt 3,7 milioane de puncte de consum de gospodării, care, dacă până în luna iulie aveau un consum în jurul cifrei de 100 de kWh și un preț estimativ de 70 de lei pe fiecare factură, odată cu eliminarea acestei scheme de plafonare a prețului la energie electrică, date fiind prețurile în piață, au ajuns să plătească facturi chiar și duble.
România are asumat în memorandum un termen de trei luni pentru operaționalizarea mecanismului „Market Maker”.
„Odată cu acest mecanism, care deja a fost implementat de către ANRE și acum lucrăm la reglajul fin, odată ce am început aceste discuții, am stabilit foarte clar că o parte din măsuri sunt de ordin al reglementatorului, o parte sunt de legislație primară și secundară, care sunt în sarcina Ministerului Energiei. Am ajuns la situația în care, pentru achizițiile mai mari de șase luni, fiecare companie, fiecare trader să vină cu garanții de minim 10%, iar pentru cele de sub șase luni de 5%, lucru care va duce automat la limitarea acestor derapaje care au avut loc în România, care au creat profituri speculative uriașe pentru anumite companii și care, în final, au dus la consumatorul final la un preț ridicat artificial”, a explicat ministrul.
Potrivit acestuia, a fost creat un mecanism prin care, în următoarele trei luni, împreună cu operatorii din piață, se creează principiul achizitorului unic, care va duce la o reducere a costului tehnologic final a pierderilor pe rețea, a operatorului de transport și furnizare a energiei electrice, lucru care automat va duce la scăderea prețului pentru consumatorul final.
Totodată, Bogdan Ivan a spus că un rol extrem de important îl are un mecanism care funcționează cu succes în state membre ale Uniunii Europene, și anume tarife dinamice, implementate la nivel național, și contorizare inteligentă.
„Vă dau un exemplu foarte simplu, în intervalul 10:00-18:00 să fie un tarif de până în 80 de bani per kilowatt oră consumat, iar după ora 18:00 să fie 1,30-1,40 lei, plafonat pentru a evita tot ce înseamnă zonă de speculă. Pentru acest mecanism, pentru a asigura o susținere suplimentară din partea statului, deja am pregătit o aplicație pe care o să o transmit până data de 9 septembrie către Banca Europeană de Investiții, prin care vom folosi ca și sursă fondul pentru modernizare, pentru crearea acestor platforme informatice integrate, care să dea începutul acestei digitalizări în sistemul energetic național și care automat să ducă pe estimările făcute de specialiștii și experții care au lucrat în grupul de lucru la o reducere cu aproximativ 24% a costului final al energiei electrice odată ce acest mecanism este implementat”, a mai spus Ivan.
NATO
Nicușor Dan, la reuniunea “Coaliției de Voință”: Securitatea Ucrainei și prezența NATO la Marea Neagră “merg mână în mână”. Sprijinul pentru “calea europeană a R. Moldova”, la fel de important
Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că a participat la o reuniune „foarte bună și substanțială” a „Coaliției de Voință”, prezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, cu privire la definirea și acordarea unor garanții solide de securitate pentru Ucraina.
Șeful statului a salutat progresele realizate în direcția unor garanții de securitate robuste pentru Ucraina și a subliniat importanța unității transatlantice în fața agresiunii ruse.
„Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă forța noastră în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților americani la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor comune pentru atingerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina”, a declarat Nicușor Dan, pe X, după participarea la reuniune.
Very good & substantive meeting today of the #CoalitionOfTheWilling, presided by @EmmanuelMacron & @Keir_Starmer.
I commend the hard work and the progress achieved on delivering robust security guarantees for Ukraine.
Transatlantic unity and coordination represent our… pic.twitter.com/3J4Bwz1R8J
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 4, 2025
O parte din liderii participanți, în frunte cu Macron, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele finlandez Alexander Stubb, premierul polonez Donald Tusk și liderii instituțiilor UE, au luat parte la reuniunea „Coaliției de Voință” de la Paris, în vreme ce lideri precum cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele român Nicușor Dan au participat online.
La Palatul Elysee a mai fost prezent și Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump, dar și prim-miniștrii Danemarcei, Mette Frederiksen, și Olandei, Dick Schoof.
În deschiderea reuniunii, Macron a declarat că liderii se întâlnesc pentru a „finaliza garanții solide de securitate pentru Ucraina și toate lucrările efectuate în ultimele săptămâni”.
După scurta sa declarație, mass-media a fost rugată să părăsească sala. Liderii urmează să discute cu Trump la începutul după-amiezii și vor ține o conferință de presă după încheierea reuniunii.
Presa occidentală a relatat pe baza declarațiilor mai multor lideri că garanțiile de securitate ar putea cuprinde o forță de reasigurare, fără a oferi detalii suplimentare, misiuni de patrulare aeriană și misiuni și operațiuni de deminare.
În ceea ce privește poziția Bucureștiului, președintele Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, arătând că aceasta „nu dorește pacea” și „înțelege doar limbajul forței”.
„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare“, a mai scris președintele.
Totodată, a subliniat că securitatea Ucrainei și consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră sunt complementare și esențiale pentru stabilitatea regiunii.
În același timp, Nicușor Dan a afirmat că România rămâne angajată în susținerea Republicii Moldova pe parcursul său democratic și european, considerând acest sprijin vital pentru securitatea întregii regiuni.
“Securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână. Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre“, a conchis președintele.
Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.
Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.
România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
REPUBLICA MOLDOVA
Ministrul Energiei dezminte zvonurile potrivit cărora România ar furniza energie electrică Republicii Moldova la jumătate de preț
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezmințit joi informațiile false potrivit cărora România ar furniza gratuit sau la jumătate de preț energie electrică Republicii Moldova. El a precizat că, în luna august, România a importat energie la un preț mediu de 78 euro/MWh și a exportat către Republica Moldova la 115 euro/MWh, adică mai scump decât a cumpărat.
„Să mai fac o specificație foarte clară referitoare la unele fake news-uri pe care le-am văzut în ultima perioadă, prin care România dă gratis energie în Republica Moldova. Am cerut datele pe piața SPOT. Astăzi, toată energia care se tranzacționează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcție de prețul la anumite intervale orare, se vinde și se cumpără”, a afirmat ministrul într-o conferință de presă la Guvern, scrie Agerpres.
Bogdan Ivan a explicat că, în luna iulie, România a importat energie electrică la un preț mediu de 104 euro/MWh și a vândut-o cu 127 euro/MWh, adică la un preț mai mare decât cel de import.
„În luna august, a importat la 78 euro per megawatt în medie și a exportat, adică a vândut, la 115 euro per megawatt, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova”, a adăugat ministrul.
El a explicat că prețul energiei electrice în Republica Moldova este unul redus întrucât Guvernul are un mecanism de subvenționare și pentru că a eliminat TVA la energie electrică.
„Guvernul Republicii Moldova a statuat un mecanism de protecție a consumatorilor din această țară, prin care subvenționează un consum de până la 110 kW oră, doar diferența rămânând să fie plătită de oameni, și au instituit o măsură prin care au eliminat TVA la energia electrică, lucru care a adus ca astăzi prețul să fie evident mult mai mic. Dacă ar fi ca aceste două mecanisme să fie în vigoare, n-ar fi o diferență foarte mare de prețurile din România, Bulgaria, Grecia cele din Republica Moldova. Și vreau să elimin acest mit odată și aceste minciuni care se propagă în mediul online, în special conform cărora România își folosește o parte din avantaje strategice pentru a da energie la jumătate de preț într-o țară vecină, țară prietenă, o țară cu foarte mulți prieteni, extrem de importantă pentru noi, pe care o prețuim, dar una e una și alta-i alta”, a susținut Bogdan Ivan.
