„ICI Open Labs: Din laborator în viața reală”. 50 de participanți la Programul de Internship al Guvernului au descoperit o parte dintre proiectele și tehnologiile dezvoltate de ICI București

ICI București a organizat miercuri evenimentul „ICI Open Labs: Din laborator în viața reală”, în cadrul căruia 50 de participanți la Programul Oficial de Internship al Guvernului României au descoperit o parte dintre proiectele și tehnologiile dezvoltate de echipele institutului.

Prin acest eveniment a fost evidențiat ceea ce se întâmplă, concret, în laboratoarele ICI București și cum ajung proiectele de cercetare să fie testate, ajustate și duse mai aproape de utilizarea lor în viața reală.

Din zona de XR (extended reality), au fost prezentate proiecte care folosesc realitatea virtuală și augmentată pentru training, simulare și interacțiune digitală. Participanții au aflat cum este construit un astfel de proiect, de la workflow-ul de dezvoltare până la testarea propriu-zisă.

Potrivit unui comunicat al institutului, au fost prezentate proiecte axate pe simularea realistă a unor situații de urgență și criză, un funcționar public virtual și AgriSense AR, care folosește realitatea augmentată în aplicații dedicate agriculturii.

Specialiștii ICI InnoLabs, care lucrează în zona de inteligență artificială, IoT și robotică, au discutat despre halucinațiile și erorile modelelor de inteligență artificială generativă, despre procesarea vorbirii, computer vision și curriculum learning. Participanții au văzut și cum au evoluat proiectele de robotică dezvoltate de echipă, de la primele prototipuri până la platforme precum OpenBot Waffle. Au fost prezentate și cercetări privind interfețele creier-computer, unde, în prezent, se pune accent pe zona de digital twin.

Un alt proiect care a atras atenția a fost Max1 UGV, un vehicul terestru fără pilot, conceput pentru o gamă largă de misiuni, de la intervenții în situații de urgență până la aplicații din zona de apărare, fiind un exemplu de tehnologie cu utilizare duală.

„ICI București este, în mare măsură, un institut tânăr. Aproximativ 70% dintre colegii noștri sunt tineri. Tocmai de aceea, întâlnirea cu participanții la programul de internship este una firească pentru noi. Ne bucurăm să le arătăm concret la ce lucrăm, ce proiecte dezvoltăm și ce oportunități există astăzi în cercetare și tehnologie. Cred că este important ca tinerii să vadă că pot avea un loc aici și că pot contribui direct la proiecte care ajung să fie folosite în lumea reală”, a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București.

Întâlnirea a lăsat loc și pentru întrebări și discuții directe cu specialiștii institutului, despre proiectele aflate în lucru, provocările tehnice și felul în care unele dintre ideile dezvoltate în laborator pot ajunge să fie folosite în practică.

Participarea tinerilor din Programul Oficial de Internship al Guvernului României a avut loc în cadrul calendarului de activități și vizite organizat pentru ediția din acest an, desfășurată de Secretariatul General al Guvernului în perioada 1 iulie – 31 august 2026.