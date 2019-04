ICR: Galeriile românești de artă contemporană participă la târgul internațional „Art Brussels 2019”, cea mai cunoscută manifestare internațională dedicată artei contemporane din Europa

În acest an, arta contemporană românească reprezintă o prezență importantă la târgul „Art Brussels 2019”.

Cu o reputaţie de leader european în experimentarea celor mai îndrăzneţe forme de expresie artistică pe piaţa artei contemporane, târgul internațional Art Brussels este locul de întâlnire a artiştilor consacraţi, care se bucură de o solidă reputaţie internaţională, dar şi a celor tineri, aflaţi la început de carieră. Alături de târgul de artă de la Köln, Art Brussels este una dintre cele mai cunoscute manifestări internaţionale dedicate artei contemporane din Europa.

Institutul Cultural Român (ICR) susține participarea galeriilor românești, 418GALLERY, Galeria Ivan și Gæp cu lucrările artiștilor Paul Neagu, Diet Syler, respectiv Felipe Cohen, la cea de a 37-a ediție a târgului internațional de artă contemporană Art Brussels, se arată în comunicatul oficial, remis Calea Europeană.

Cunoscut ca unul dintre cele mai mari târguri de artă contemporană din Europa, Art Brussels se va desfășura în perioada 25-28 aprilie 2019, la Tour & Taxis, cel mai mare spaţiu expoziţional din Bruxelles. Vernisajul va avea loc la 25 aprilie.

150 de galerii din întreaga lume, reprezentate de artişti consacrați pe plan internațional sau tinere talente, se vor reuni în trei secțiuni internaționale: DISCOVERY, PRIME și REDISCOVERY, dar și expozițiile SOLO și INVITED ale târgului.

La secțiunea REDISCOVERY, la care participă 11 galerii din întreaga lume, România participă cu două galerii, aflate în premieră la Art Brussels: 418GALLERY și Galeria Ivan. La secțiunea DISCOVERY participă galeria Gæp, prezentă și la ediția din 2018.

418GALLERY va prezenta 6 colaje ale artistului plastic Diet Sayler (n. 1939, Timișoara) din anii ‘80, 6 fotografii din anii ‘70 și 5 tablouri pe pînză dimensiune medie 120x120cm, realizate între 1972 și 2012.

418GALLERY a fost înființată în 2008 în București. Din anul 2017, își are sediul în Cetate și a devenit prima galerie rurală din România. De la început, galeria a fost intens dedicată studiului avangardei românești și est-europene din anii șaizeci și șaptezeci. Din punct de vedere istoric, un număr mic de artiști, în spatele Cortinei de Fier, a creat o artă abstractă, precum Diet Sayler, care s-a axat pe abstractizarea geometrică și arta minimalistă. Începând cu anul 2008, 418GALLERY și Fundația Joana Grevers organizează, în fiecare vară, Cetate Arts Danube Residency, un atelier pentru artiști români și internaționali.

„Suntem foarte bucuroși să prezentăm anul acesta la Art Brussels un stand solo dedicat lui Diet Sayler. Artistul va prezenta o extraordinară serie de lucrări, incluzând noi picturi, fotografie și instalație landart din anii ‘70 și colaje ale anilor ‘80. Acesta este un moment foarte important în cariera lui Diet Sayler, cu un spectacol solo în toamnă la Muzeul Neues, Nürnberg, când va primi «Marele Premiu Cultural» al orașului Nürnberg.”, precizează Dr. Dr. Joana Grevers – director 418GALLERY, pentru ICR Bruxelles.

Galeria Ivan prezintă seria „Anthropocosmos” a artistului Paul Neagu, care constă în 23 lucrări: desene, picturi în ulei, film, fotografii, lucrări media mixte, sculpturi tactile, create în spiritul Palpable Art Manifesto, grupate sub diferite teme: ‘Man-shared’ și ‘Man-divided’, examinând căile de exprimare ‘Man as Individual’ versus ‘Man as Society’.

Galeria Gæp prezintă o serie de lucrări ale artistului brazilian Felipe Cohen (n. 1976, São Paulo, Brazilia), desene pe hârtie, sculptură și reliefuri.

Gaep este o galerie de artă contemporană cu un program vibrant de expoziții dedicate unor valori confirmate din arta internațională, precum și unor artiști în afirmare, ale căror lucrări au putere de fascinație la nivel internațional. Galeria a fost înființată în 2014 de Andrei Breahnă (manager cultural și colecționar de artă) și Raluca Șoaita (arhitect și colecționar de artă). Participarea Gaep la Art Brussels îi este dedicată lui Felipe Cohen, a cărui practică artistică se axează pe investigarea conceptelor de volum și durată. Unele dintre lucrările lui se situează între ready-made și sculptură și fuzionează materiale dure, rezistente, precum piatra, marmura și lemnul, cu medii mai fragile, ca sticla, hârtia și imaginea în mișcare. Intenția este de a dezvălui relații neașteptate care indică posibilitatea de a privi lumea altfel, în căutare de noi înțelesuri pentru materiale.

Proiectul se încadrează în strategia ICR Bruxelles de promovare a artei contemporane românești și a artiștilor plastici români în spațiul Benelux.

Perioada: 25-28 aprilie 2019

Loc : Tours & Taxis, Portlaan 86c, 1000 Bruxelles

Bilete: on-line, pe site-ul Art Brussels: https://www.artbrussels.com/fr/Visitor-Info/Tickets și la casieria târgului.

Program de vizitare: