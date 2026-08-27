IDR lansează programul de formare profesională ”Diplomație Medicală”. Înscrierile sunt deschise până la 14 septembrie

Institutul Diplomatic Român organizează în perioada 14 septembrie – 15 octombrie un program de formare profesională interdisciplinară intitulat „Diplomație Medicală”, fiind destinat persoanelor interesate de intersecția dintre medicină, sănătate publică, politică externă, relații internaționale, securitate, economie și drept internațional.

DESCRIEREA PROGRAMULUI

Programul Diplomație Medicală este conceput ca un program de formare profesională interdisciplinară destinat persoanelor interesate de intersecția dintre medicină, sănătate publică, politică externă, relații internaționale, securitate, economie și drept internațional.

Diplomația medicală reprezintă un domeniu aflat la intersecția dintre politica de sănătate și diplomație, în care problemele sanitare care depășesc frontierele naționale sunt abordate prin negociere, cooperare internațională și mecanisme multilaterale.

Aspectele sensibile precum pandemiile, securitatea sanitară, accesul la medicamente, tehnologiile medicale, calamitățile naturale, conflictele regionale și schimbările climatice nu mai pot fi soluționate exclusiv la nivelul științelor medicale sau al industriei farmaceutice ci necesită cooperare politică și diplomatică.

Programul urmărește formarea unei perspective integrate asupra modului în care statele, organizațiile internaționale, instituțiile medicale, mediul academic, industria farmaceutică și organizațiile neguvernamentale participă la procesul de elaborare, negociere și aplicare a politicilor internaționale de sănătate.

SCOPUL PROGRAMULUI

Scopul și obiectivele programului sunt dezvoltarea competențelor necesare pentru înțelegerea și gestionarea dimensiunilor diplomatice, politice, juridice și strategice ale sănătății, precum și pentru participarea eficientă la procese de negociere și cooperare internațională în domeniul medical și al sănătății publice.

O1. Utilizarea corectă a conceptelor și principiilor de diplomație medicală și de diplomație în domeniul industriei farmaceutice dar și a cadrului juridic international aplicabil sănătății publice .

O2. Înțelegerea relației dintre politica externă, sănătatea publică și securitatea națională, precum și a rolului principalelor instituții implicate în diplomația medicală.

O3. Înțelegerea mecanismelor de decizie, negociere și cooperare în cadrul OMS, ONU, Uniunii Europene și al altor organizații internaționale și consolidarea abilităților de coordonare intersectorială cu accent pe colaborarea dintre instituții naționale, organizații internaționale și actori non-statali.

O4. Dezvoltarea capacității de analiză a crizelor sanitare și a pandemiilor prin utilizarea instrumentelor diplomatice și a mecanismelor globale de sănătate din perspectivă medicală, diplomatică, geopolitică și economică.

O5. Dezvoltarea competențelor de negociere și de formulare a unor poziții și argumente în contextul cooperării internaționale în domeniul sănătății.

În cadrul programului vor fi abordate, cu precădere, următoarele tematici:

Diplomația medicală și diplomația în domeniul farmaceutic cu accent pe conceptele, instrumentele și mecanismele specifice acestui domeniu;

cu accent pe conceptele, instrumentele și mecanismele specifice acestui domeniu; Interdependența dintre sănătate și politica externă , inclusiv impactul problematicilor de sănătate asupra relațiilor internaționale și al politicilor externe;

, inclusiv impactul problematicilor de sănătate asupra relațiilor internaționale și al politicilor externe; Sănătatea ca dimensiune a securității internaționale , prin analiza riscurilor și amenințărilor sanitare emergente și a implicațiilor acestora asupra securității;

, prin analiza riscurilor și amenințărilor sanitare emergente și a implicațiilor acestora asupra securității; Arhitectura instituțională națională și internațională în domeniul sănătății , cu referire la rolul și responsabilitățile Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Ministerului Sănătății (MS), Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE);

, cu referire la rolul și responsabilitățile Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Ministerului Sănătății (MS), Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE); Negocierea internațională în domeniul sănătății , inclusiv procesele, mecanismele și instrumentele de negociere multilaterală;

, inclusiv procesele, mecanismele și instrumentele de negociere multilaterală; Guvernanța și gestionarea crizelor sanitare și a pandemiilor , cu accent pe mecanismele de răspuns, coordonare și cooperare internațională;

, cu accent pe mecanismele de răspuns, coordonare și cooperare internațională; Accesul echitabil la medicamente, vaccinuri și tehnologii medicale , inclusiv dimensiunile politice, juridice și economice ale acestuia;

, inclusiv dimensiunile politice, juridice și economice ale acestuia; Diplomația, negocierea și cooperarea internațională în industria farmaceutică , inclusiv relația dintre autoritățile publice, organizațiile internaționale și sectorul privat;

, inclusiv relația dintre autoritățile publice, organizațiile internaționale și sectorul privat; Sănătatea ca instrument al cooperării internaționale , prin analiza rolului sănătății în consolidarea relațiilor bilaterale și multilaterale;

, prin analiza rolului sănătății în consolidarea relațiilor bilaterale și multilaterale; Drepturile omului și etica medicală în context internațional, cu accent pe principiile etice, juridice și de echitate care fundamentează politicile și intervențiile în domeniul sănătății.

MODULUL I. FUNDAMENTELE DIPLOMAȚIEI MEDICALE ȘI SĂNĂTĂȚII GLOBALE

Acest prim Modul introduce conceptele fundamentale ale diplomației medicale și ale sănătății globale, evidențiind rolul sănătății în relațiile internaționale, în politica externă și în consolidarea cooperării dintre state. Vor fi analizate evoluția diplomației medicale, principalele categorii de actori implicați, precum și mecanismele prin care sunt formulate și implementate politicile globale de sănătate.

MODULUL II. INSTITUȚII INTERNAȚIONALE, TRATATE ȘI NOȚIUNI DE DREPT INTERNAȚIONAL ÎN DOMENIILE SĂNĂTĂȚII ȘI FARMACEUTIC

Modulul prezintă cadrul instituțional și juridic internațional care guvernează cooperarea în domeniul sănătății, cu accent pe rolul organizațiilor internaționale, al tratatelor și al normelor de drept internațional. Sunt abordate mecanismele de decizie și negociere, dreptul la sănătate și relația dintre obligațiile internaționale și legislația națională.

MODULUL III. DIPLOMAȚIA MEDICALĂ ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ ȘI SECURITATE SANITARĂ

Modulul abordează rolul diplomației medicale în prevenirea, gestionarea și soluționarea crizelor sanitare și a amenințărilor la adresa securității sanitare. Sunt analizate mecanismele de cooperare internațională în cazul pandemiilor, epidemiilor, amenințărilor biologice, conflictelor și dezastrelor, precum și importanța comunicării strategice și a protejării accesului la servicii medicale.

MODULUL IV. MEDICAMENTE, TEHNOLOGII MEDICALE, COMERȚ ȘI DIPLOMAȚIE ECONOMICĂ

Modulul analizează dimensiunea economică și comercială a diplomației medicale, cu accent pe accesul la medicamente și tehnologii medicale, securitatea lanțurilor de aprovizionare și relația dintre proprietatea intelectuală, comerț și sănătatea publică. Sunt abordate, de asemenea, rolul industriei farmaceutice, finanțarea sănătății globale și impactul inovării și al inteligenței artificiale asupra domeniului medical.

MODULUL V. NEGOCIERE ȘI COMUNICARE ÎN DIPLOMAȚIA MEDICALĂ

Modulul dezvoltă competențele necesare reprezentării intereselor naționale și negocierii în cadrul relațiilor internaționale de sănătate. Accentul este pus pe pregătirea pozițiilor naționale, identificarea intereselor și a actorilor relevanți, construirea coalițiilor, gestionarea conflictelor și utilizarea eficientă a comunicării diplomatice în contexte obișnuite și de criză.

Data începerii cursului: 14.09.2026, format hibrid

*formatul hibrid oferă posibilitatea, pe parcursul celor 5 săptămâni de curs, de a participa fizic la sediul IDR și/sau online, în funcție de disponibilitatea cursanților.

Număr de locuri: 50 cu taxă și 20 fără taxă, care sunt atribuite angajaților Ministerului Afacerilor Externe, conform HG 880/2005.

Durata cursului: cursul va cuprinde un număr de 55 de ore și va începe în format hibrid la data de 14.09.2026.

Cursul se va desfășura de luni până joi, în intervalul orar 17.00 – 20.15.

Lectori

Prelegerile vor fi susținute de diplomați, cadre didactice universitare, medici și experți în sănătate publică, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai societății civile, precum și de specialiști acreditați în domeniile diplomației, sănătății globale și diplomației medicale.

Cine se poate înscrie?

Personal cu funcții de conducere și de execuție din Ministerul Afacerilor Externe, precum și din administrația publică centrală și locală, societatea civilă, mediul privat, ONG-uri și alte persoane interesate de formare continuă și de perfecționare, absolvenți de studii superioare.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Dosarul de înscriere va fi transmis în perioada de înscriere și va conține:

Formularul de înscriere și declarația GDPR cu Nota de Informare; Nominalizare din partea instituției de stat (a șefului instituției) SAU scrisoare de intenție (pentru persoanele din mediul privat); Copia diplomei de licență și a cărții de identitate;

Notă! – Pentru absolvenții cu studii efectuate în străinătate, Institutul Diplomatic Român recunoaște doar diplomele de licență atestate de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), conform regulamentului de echivalare a studiilor internaționale însoțite de Atestatul de echivalare a diplomei.

Curriculum Vitae Europass (cu fotografie).

Dosarul trebuie să respecte ordinea exactă a documentelor de mai sus

Documentele vor fi trimise într-un singur fișier, în format .pdf, la adresa dm@idr.ro (menționați la subiect: Înscriere program Diplomație Medicală, 14.09 – 15.10.2026).

Dosarele incomplete NU vor fi luate în considerare.

CALENDAR

Perioada de înscriere este cuprinsă între 24.08.2026 – 14.09.2026.

Tot în această perioadă, se va desfășura etapa de semnare a contractelor și de efectuare a plății, după primirea comunicării privind rezultatul selecției dosarelor.

Plata taxei de participare poate fi realizată numai după semnarea contractului de dezvoltare profesională.

Valabilitatea contractului de dezvoltare profesională încetează de drept dacă plata taxei de participare la curs NU este efectuată până la data de 14 septembrie 2026 inclusiv (data începerii cursului).

Taxa de participare: 3900 RON

Plata se va face prin transfer bancar, în contul Institutului Diplomatic Român, CUI 17984679, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX.

*menționăm că transferurile bancare efectuate prin intermediul băncii Revolut nu mai sunt acceptate de către IDR

CONDIȚII DE ABSOLVIRE

Absolvirea programului de dezvoltare și perfecționare profesională este condiționată de o prezență de cel puțin 50% la cursuri și de obținerea unui punctaj minim de 70 de puncte la evaluarea finală a programului.

Notă! – Este necesară o prezență de cel puțin 50% la cursuri, indiferent dacă participarea este fizică sau online. La finalul programului, se va calcula procentajul cumulat al participărilor, indiferent dacă acestea au fost cu prezență fizică și/sau on line, astfel încât să fie atins minimul de 50%.

Absolvenții programului de dezvoltare și perfecționare profesională vor primi un certificat de absolvire emis de IDR.