IDR organizează un nou program de formare în diplomație economică, dedicat promovării intereselor economice ale României

COMUNICATE DE PRESĂ
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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Institutul Diplomatic Român (IDR) organizează, în perioada 16 noiembrie – 17 decembrie 2026, programul de dezvoltare și perfecționare profesională „Diplomație economică”, destinat dezvoltării competențelor necesare promovării intereselor economice ale României, sprijinirii internaționalizării companiilor românești și consolidării parteneriatelor economice externe.

Programul se va desfășura în format hibrid, va cuprinde 55 de ore de curs și se adresează absolvenților de studii superioare din administrația publică, mediul privat și societatea civilă, precum și altor persoane interesate de domeniul diplomației economice.

Programa abordează rolul diplomației economice în contextul transformărilor internaționale, coordonarea instituțională a politicilor economice externe, negocierea economică internațională și sprijinirea companiilor românești în accesarea piețelor externe. Un accent deosebit este pus pe procesul de aderare a României la OCDE, valorificarea oportunităților oferite de apartenența la Uniunea Europeană și inițiativa Global Gateway, precum și diversificarea relațiilor economice cu Statele Unite, China, statele asiatice și piețele emergente din America de Sud și Africa.

Prin acest program, IDR urmărește să consolideze capacitatea participanților de a identifica oportunități de export și investiții, de a dezvolta parteneriate economice internaționale și de a utiliza instrumentele diplomatice și instituționale pentru promovarea competitivității economiei românești. Echipa de lectori va include diplomați, reprezentanți ai instituțiilor publice, experți în comerț internațional, investiții și negocieri economice, specialiști în relații economice internaționale, reprezentanți ai mediului de afaceri și cadre universitare.

Înscrierile sunt deschise până la 13 noiembrie 2026. Programul are 60 de locuri cu taxă și 20 de locuri fără taxă, destinate angajaților Ministerului Afacerilor Externe, conform reglementărilor aplicabile. Taxa de participare este de 3.900 de lei.

Dosarele de înscriere trebuie transmise într-un singur fișier PDF la adresa dec@idr.ro, cu mențiunea „Program Diplomație Economică IDR 16.11.2026” în subiectul mesajului.

Dosarul trebuie să includă formularul de înscriere și documentele solicitate în anunțul oficial al programului. Absolvirea este condiționată de participarea la cel puțin 50% dintre cursuri și obținerea unui punctaj de minimum 70 de puncte la evaluarea finală. Participanții care îndeplinesc aceste condiții vor primi un certificat de absolvire emis de Institutul Diplomatic Român.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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