IDR organizează un nou program de formare în politică externă și diplomație, cu accent pe prioritățile strategice ale României

Institutul Diplomatic Român (IDR) organizează, în perioada 2 noiembrie – 7 decembrie 2026, programul de dezvoltare și perfecționare profesională „Politică Externă și Diplomație”, dedicat aprofundării relațiilor internaționale, înțelegerii dinamicilor geopolitice și dezvoltării competențelor practice de negociere și analiză strategică.

Programul este structurat în cinci module și urmărește familiarizarea participanților cu mecanismele de formulare și implementare a politicii externe, precum și cu rolul diplomației în promovarea intereselor naționale. Curriculumul este corelat cu prioritățile strategice ale Ministerului Afacerilor Externe, având în vedere Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, consolidarea rolului României în cadrul NATO și promovarea eficientă a intereselor naționale în Uniunea Europeană.

Temele abordate includ transformările geopolitice globale și rolul României ca furnizor de securitate în regiunea Mării Negre, funcționarea organizațiilor internaționale precum UE, NATO și OCDE, dreptul internațional și regimurile de sancțiuni, negocierea diplomatică și economică, precum și dinamica unor regiuni de interes strategic, între care zona Indo-Pacific, Orientul Mijlociu și America Latină.

Cursurile se vor desfășura în format hibrid, însumând 55 de ore, de luni până joi, în intervalul 17:00–20:15. Programul este deschis absolvenților de studii superioare din administrația publică centrală și locală, mediul privat și societatea civilă, precum și persoanelor interesate de formare profesională în domeniul relațiilor internaționale.

Echipa de lectori va include diplomați, analiști de politică externă, cadre universitare și specialiști cu experiență în domeniile abordate.

Înscrierile sunt deschise până la 30 octombrie 2026. Programul pune la dispoziție 100 de locuri cu taxă și 20 de locuri fără taxă, rezervate angajaților Ministerului Afacerilor Externe, conform reglementărilor aplicabile. Taxa de participare este de 3.900 de lei.

Dosarele de înscriere trebuie transmise într-un singur fișier PDF la adresa ped6@idr.ro, cu mențiunea „Program Politică Externă și Diplomație IDR 02.11.2026” în subiectul mesajului. Dosarul trebuie să includă formularul de înscriere și documentele solicitate în anunțul oficial.

Pentru absolvirea programului, participanții trebuie să aibă o prezență de cel puțin 50% la cursuri și să obțină minimum 70 de puncte la evaluarea finală. Absolvenții care îndeplinesc aceste condiții vor primi un certificat emis de Institutul Diplomatic Român.