IDR organizează un program de dezvoltare și perfecționare profesională în domeniul Diplomație Energetică
Institutul Diplomatic Român (IDR) organizează, în perioada 10 noiembrie-5 decembrie 2025, în colaborare cu Federația Patronală a Energiei, un program de dezvoltare și perfecționare profesională în domeniul Diplomație Energetică, cu scopul de a integra în sfera cunoașterii teoretice și a competențelor practice o componentă esențială a diplomației.
Programul își propune să analizeze modul în care resursele energetice influențează relațiile internaționale, precum și modul în care strategiile diplomatice pot modela accesul, controlul și utilizarea acestora. Totodată, accentul va fi pus pe rolul decisiv al energiei în arhitectura geopolitică actuală și pe felul în care diplomația, ca instrument strategic de cooperare și negociere, poate gestiona interesele statelor, reduce tensiunile generate de competiția pentru resurse și sprijini tranziția către un sistem energetic global durabil.
Vulnerabilitățile generate de schimbările climatice și caracterul epuizabil al resurselor energetice, adesea utilizate ca instrument de constrângere în practica diplomatică, impun o nouă abordare strategică. În acest context, profesionalizarea în domeniul diplomației energetice devine indispensabilă pentru specialiștii din sectoarele aferente, cât și celor conexe.
Descrierea generală a programului
Programul este structurat în patru module complementare, fiecare adresând o dimensiune esențială a diplomației energetice:
Modul I – Fundamentele diplomației energetice
Introducere în diplomația energiei: concepte, principii și context global
Geopolitica resurselor energetice: dinamici globale și regionale
Instituții și cadre internaționale relevante (ONU, AIE, OPEC, UE)
Dreptul internațional al energiei și tratatele aplicabile în zona Mării Negre
Modul II – Politici energetice europene și rolul României în regiunea Mării Negre
Politica energetică a Uniunii Europene și obiectivele decarbonizării
România în Geopolitica Energiei – Poziția geostrategică a României, potențial și provocări
Inițiative regionale (Inițiativa celor Trei Mări, Coridorul Vertical) și diplomația energetică românească
Proiecte energetice regionale: BRUA, gaz Marea Neagră, nuclear (SMR)
Resursele energetice offshore din Marea Neagră: oportunități și riscuri
Modul III – Digitalizarea si securitatea cibernetică în sectorul energetic
Transformarea digitală în sectorul energetic: tehnologii, beneficii și provocări – smart grid, IoT, AI, digital twin etc.
Securitatea cibernetică a infrastructurii energetice critice: amenințări și vulnerabilități – ICS, SCADA, ransomware, DDoS etc.
Cadrul legal și politic pentru securitatea cibernetică în energie – NIS Directive, GDPR, ISO 27001 etc.
Viitorul digitalizării și securității în sectorul energetic: inovații și colaborări – blockchain, quantum computing, threat intelligence, guvernanță cibernetică, digital diplomacy etc.
Modul IV – Diplomație și tranziție energetică
Obiectivele strategice ale tranziției energetice românești
Diplomația climatică – instrument de integrare și cooperare regională. Oportunități pentru România (Green corridor)
România și securitatea energetică europeană
Diversificare energetică și creștere economică – modele de bună practică
Obiectivele programului
O1. Dezvoltarea unei înțelegeri avansate a diplomației energetice ca instrument strategic în arhitectura relațiilor internaționale contemporane.
O2. Conștientizarea rolului diplomației energetice în prevenirea conflictelor, gestionarea interdependențelor și consolidarea cooperării internaționale, în contextul tranziției energetice globale și al schimbărilor climatice.
O3. Dobândirea competențelor analitice necesare pentru evaluarea și interpretarea politicilor energetice naționale și internaționale în contextul intereselor geopolitice, al securității energetice și al tranziției către surse de energie durabilă.
Data începerii cursului: 10.11.2025, format hibrid
*formatul hibrid oferă posibilitatea, pe parcursul celor 4 săptămâni de curs, de a participa fizic la sediul IDR și/sau online, în funcție de disponibilitatea cursanților.
Număr de locuri: 50 cu taxă și 10 fără taxă, care sunt atribuite angajaților Ministerului Afacerilor Externe, conform HG 880/2005.
Durata cursului: cursul va cuprinde un număr de minim 50 de ore și va începe în format hibrid la data de 10.11.2025.
Cursul se va desfășura de luni până joi, în intervalul orar 17.00 – 20.15.
Lectori
Lista lectorilor va fi compusă din specialiști ai Ministerului Afacerilor Extene, cât și din ministere conexe, experți din comunități epistemice (think-thank-uri), reprezentanți ai principalelor companii din piața energetică națională și internațională și cadre universitare.
Cine se poate înscrie?
Personal cu funcții de conducere și de execuție din Ministerul Afacerilor Externe, precum și din administrația publică centrală și locală, societatea civilă, mediul privat și alte persoane interesate de formare continuă și de perfecționare, absolvenți de studii superioare.
Taxa de participare: 3900 RON
Plata se va face în contul Institutului Diplomatic Român, CUI 17984679, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX.
Taxa poate fi plătită prin transfer bancar, în perioada 3 noiembrie – 10 noiembrie 2025.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Dosarul de înscriere va fi trimis în perioada 10 octombrie – 30 octombrie 2025, ora 16:30 strict și va conține:
- Formularul de înscriere și declarația GDPR cu Nota de Informare;
- Nominalizare din partea instituției de stat (a șefului instituției) SAU scrisoare de intenție (pentru persoanele din mediul privat);
- Copia diplomei de licență și a cărții de identitate;
Notă! – Pentru absolvenții cu studii efectuate în străinătate, Institutul Diplomatic Român recunoaște doar diplomele de licență atestate de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), conform regulamentului de echivalare a studiilor internaționale însoțite de Atestatul de echivalare a diplomei.
- Curriculum Vitae Europass (cu fotografie).
Dosarul trebuie să respecte ordinea exactă a documentelor de mai sus
Documentele vor fi trimise într-un singur fișier, în format .pdf, la adresa de@idr.ro (menționați la subiect: Curs Diplomație Energetică IDR 10.11.2025).
Dosarele incomplete NU vor fi luate în considerare.
CALENDAR
Selecția dosarelor și comunicarea rezultatelor vor avea loc în data de 31 octombrie 2025.
Semnarea contractelor va avea loc în perioada 3 noiembrie – 10 noiembrie 2025.
*Menționăm că, pentru buna desfășurare a activităților, este necesar ca fiecare dintre dumneavoastră să prezinte documentul în original în prima săptămână a programului.
Taxa de participare poate fi plătită prin transfer bancar în contul IDR, în perioada
3 noiembrie – 10 noiembrie 2025.
Plata se poate face doar după semnarea contractului de pregătire profesională.
Valabilitatea contractului de pregătire profesională încetează de drept dacă plata taxei de participare la curs NU este efectuată până la data 10 noiembrie 2025, inclusiv.
Cursul va începe doar cu participarea numărului minim de 20 cursanți plătitori înscriși.
CONDIȚII DE ABSOLVIRE
Absolvirea programului de dezvoltare și perfecționare profesională este condiționată de o prezență de cel puțin 50% la cursuri și de obținerea unui punctaj minim de 70 de puncte la evaluarea finală a programului.
Notă! – Este necesară o prezență de cel puțin 50% la cursuri, indiferent dacă participarea este fizică sau online. La finalul programului, se va calcula procentajul cumulat al participărilor, indiferent dacă acestea au fost cu prezență fizică și/sau on line, astfel încât să fie atins minimul de 50%.
Absolvenții programului de dezvoltare și perfecționare profesională vor primi un certificat de absolvire emis de IDR.
Notă! – În situația în care numărul de candidați va depăși numărul de locuri disponibile, IDR va organiza selecția în funcție de CV și având drept criteriu principal de departajare utilitatea participării la acest curs.
Criterii de selecție suplimentare
În situația în care numărul de candidați va depăși numărul de locuri disponibile, IDR va organiza selecția în funcție de CV și având drept criteriu principal pe cel al utilității participării la acest curs.
- Utilitatea acestui curs pentru domeniul profesional în care își desfășoară activitatea candidatul.
- CV
În cazul în care, din evaluarea dosarelor rezultă egalitate, pentru departajare se poate organiza interviu la sediul IDR.
Guvernul consolidează rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare în susținerea investițiilor verzi și implementarea Fondului pentru Modernizare
Guvernul României a aprobat modificarea Ordonanței de Urgență nr. 60/2022, prin care Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) este desemnată ca entitate cu atribuții în administrarea instrumentelor financiare și a altor forme de sprijin financiar finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform unui comunicat al băncii, scrie Agerpres.
Rolul atribuit Băncii de Investiții și Dezvoltare reflectă încrederea Guvernului României în capacitatea instituției de a transforma acest mandat într-un instrument concret de dezvoltare economică și tranziție verde.
Rezultatul unei colaborări strânse între Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, noul cadru consolidează poziția BID ca actor esențial în mobilizarea resurselor publice și private destinate investițiilor cu impact major în modernizarea infrastructurii economice și în accelerarea tranziției energetice a României.
BID va contribui astfel la crearea, dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție din surse regenerabile sau cu emisii scăzute de carbon, la stocarea energiei, transportul și distribuția energiei electrice, precum și la implementarea tehnologiilor pentru creșterea eficienței energetice.
În calitatea sa de bancă națională de dezvoltare, BID va putea dezvolta și implementa instrumente financiare inovatoare – precum garanții și împrumuturi cu dobândă subvenționată – care se vor adăuga granturilor deja oferite de Guvern din Fondul pentru Modernizare.
Implicarea BID va permite:
- utilizarea mai eficientă a fondurilor prin combinarea granturilor cu finanțări rambursabile;
- atragerea capitalului privat în proiecte investiționale strategice;
- reinvestirea sumelor rambursate, multiplicând impactul economic al acelorași resurse financiare.
BID menționează că se află în dialog activ cu Ministerul Energiei, beneficiari, intermediari financiari și furnizori de asistență tehnică, proces care va continua în perioada următoare pentru a definitiva primele instrumente.
Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, BID contribuie la crearea unui mediu economic durabil și prosper, pregătit să facă față provocărilor și schimbărilor viitoare.
Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice și sociale, a competitivității economice, a inovării, a creșterii economice sustenabile și atingerii neutralității climatice în scopul remedierii disfuncționalităților de pe piața financiară.
BEHEALTH 2025. ICI București a subliniat rolul său în transformarea digitală a sănătății prin sprijinirea dezvoltării de soluții pentru un viitor mai sănătos
ICI București a participat activ la BEHEALTH 2025, eveniment dedicat cercetării și inovării în domeniul sănătății, organizat de ROHEALTH – The Health and Bioeconomy Cluster în perioada 20–24 octombrie 2025.
Ajuns la cea de-a opta ediție, evenimentul a reunit lideri din mediul academic, medical, industrial și public, oferind un cadru esențial pentru colaborare și schimb de bune practici în domeniul sănătății digitale, biotehnologiilor, medicinei personalizate și politicilor publice inovatoare.
ICI București a fost reprezentat în calitate de speaker în ziua a patra a conferinței, joi, 23 octombrie 2025, în cadrul sesiunii „Digital Transformation in Healthcare and Broad Cancer Initiatives”, în panelul paralel dedicat European Health Data Space (EHDS): Implementation Challenges and Ethical Considerations.
„Pentru ICI București, implicarea în BEHEALTH 2025 reprezintă o confirmare a rolului său în transformarea digitală a sănătății, consolidând parteneriate strategice și sprijinind dezvoltarea de soluții pentru un viitor mai sănătos”, precizează institutul într-un comunicat.
Evenimentul a reunit peste 100 de speakeri care au oferit perspective valoroase asupra finanțărilor europene, tendințelor tehnologice și provocărilor etice din domeniul medical.
Barometru INSCOP: 46% dintre români consideră că războiul declanșat de Rusia în Ucraina reprezintă principala cauză a crizei energetice din Europa
Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții USR, femeile, persoanele peste 60 de ani. În schimb, își exprimă dezacordul în special votanții AUR, bărbații, persoanele cu educație primară și cei cu vârste între 30 și 59 de ani.
Resurse de gaz din Marea Neagră
63.2% din cei intervievați cred că „prin exploatarea resurselor de gaz natural din Marea Neagră, România nu va mai fi dependentă de importurile din Rusia” (față de 66.9% în mai 2022), iar 28.9% că „gazul care va fi extras din Marea Neagra va fi vândut în Occident, nu va rămâne în România” (față de 26.7% în mai 2022). Ponderea non-răspunsurilor este de 8%.
Sunt mai de acord cu afirmația „Prin exploatarea resurselor de gaz natural din Marea Neagră, România nu va mai fi dependentă de importurile din Rusia” în special votanții PNL și PSD, persoanele de peste 60 de ani și angajații din sectorul public. În schimb, afirmația „Gazul care va fi extras din Marea Neagră va fi vândut în Occident, nu va rămâne în România” este susținută mai ales de votanții AUR, locuitorii din București, persoanele cu studii superioare și angajații din mediul privat.
Beneficii economice Neptun Deep
18,2% dintre români cred că exploatarea gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep va aduce beneficii economice României în foarte mare măsură, în timp ce 33,6% consideră că aceste beneficii se vor resimți în destul de mare măsură. Pe de altă parte, 15,3% apreciază că impactul va fi în destul de mică măsură, iar 25,3% cred că va fi foarte redus sau chiar inexistent. 7,5% dintre respondenți nu au oferit un răspuns.
Cred că exploatarea gazelor din Marea Neagră prin Neptun Deep va aduce beneficii economice României în foarte mare și destul de mare măsură mai ales: votanții PSD, PNL și USR, femeile, persoanele peste 60 de ani, cele cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat, locuitorii din București, angajații la stat. Sunt de părere că exploatarea gazelor offshore va aduce beneficii economice României în mică/ foarte mică măsură sau deloc mai ales: votanții AUR, persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani, cei cu un venit redus.
Principalul câștig economic Neptun Deep
Întrebați care cred că va fi principalul câștig economic pe care România îl va obține în urma exploatării gazele naturale din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep, 39.5% dintre respondenți aleg crearea de locuri de muncă, 27.3% creșterea veniturilor la bugetul de stat (taxe, impozite), 13.2% stimularea investițiilor, iar 7.6% dezvoltarea rețelelor de transport al gazelor. 1.1% menționează alt beneficiu, pe când 5% cred că nu va aduce niciun beneficiu. 5.5% nu știu / nu pot aprecia, iar 0.8% nu răspund.
Sunt de părere că principalul câștig va fi crearea de locuri de muncă mai ales: votanții PSD și PNL, femeile, persoanele cu educație primară, locuitorii din rural, cei cu un venit mai redus. Cred că principalul câștig economic va fi creșterea veniturilor la bugetul de stat (taxe, impozite) în special: votanții USR, persoanele sub 30 de ani, locuitorii din București. Votanții PSD, locuitorii din urban, persoanele cu educație superioară cred într-o proporție mai mare decât restul populației că principalul câștig economic va fi stimularea investițiilor. În special votanții USR cred că dezvoltarea rețelelor de transport al gazelor va fi principalul câștig economic.
Mecanism european de întrajutorare
În condițiile în care UE vrea să implementeze un mecanism de întrajutorare cu gaze naturale între statele membre în cazul unei urgențe/crize, 78.6% dintre români spun că ar fi de acord ca România să importe gaze naturale dacă va avea nevoie (față de 59.6% în noiembrie 2022). 18.6% se opun unei astfel de idei (față de 38.7% în noiembrie 2022), iar 2.9% nu știu sau nu răspund.
Sunt de acord cu acest mecanism de întrajutorare mai ales: votanții USR și PNL, persoanele cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat. Sunt împotriva acestui mecanism de întrajutorare în special: votanții AUR, bărbații, cei cu un venit mai redus, cei cu educație medie.
Mecanism de întrajutorare: România către UE
77.7% dintre respondenți sunt de acord cu acest mecanism și în cazul în care România ar trebui să ajute cu gaze naturale alte țări membre în situații de urgență, pe când 20.5% nu sunt de acord. 1.8% nu știu sau nu răspund.
Sunt de acord cu acest mecanism de întrajutorare și în cazul în care România ar trebui să ajute cu gaze naturale alte țări membre în situații de urgență mai ales: votanții PNL și USR, persoanele sub 45 de ani, cei cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat. Sunt împotriva acestui mecanism în special: votanții AUR, persoanele peste 60 de ani, cei cu un venit redus.
Furnizare de gaze naturale către Republica Moldova
60.3% dintre români sunt de acord ca, începând cu 2027, Republicii Moldova să îi fie furnizate, contra cost, o parte din gazele extrase din Marea Neagră. 35.4% sunt împotriva, iar 4.3% nu știu sau nu răspund.
Sunt de acord ca o parte din gazele extrase din Marea Neagră să fie furnizate Republicii Moldova mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu un venit mai ridicat. Sunt împotriva unui astfel de scenariu în special: votanții AUR, cei cu educație primară sau medie, cei cu un venit redus, locuitorii din urbanul mic sau din rural, angajații al stat.
Ajutorarea Ucrainei cu energie
53.4% dintre cei chestionați sunt de acord ca România să ajute Ucraina cu energie în caz de criză/urgență, în contextul atacurilor din partea Rusiei, când Ucraina are frecvent probleme cu alimentarea cu energie (gaze și electricitate). 43.1% sunt împotrivă, iar 3.5% nu știu sau nu răspund.
Sunt de acord cu ajutorarea Ucrainei cu energie în caz de urgență mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat, locuitorii din București și din urbanul mare. Nu sunt de acord în special: votanții AUR, persoanele cu educație medie, cei cu un venit redus.
Dezvoltarea energiei verzi
13.6% dintre cei chestionați cred că dezvoltarea producției de energie din surse verzi poate fi o soluție pentru a crește independența energetică a UE în foarte mică măsură (față de 15.5% în noiembrie 2022), 20.3% în destul de mică măsură (față de 28.5% în noiembrie 2022), 31.2% în destul de mare măsură (față de 32.7% în noiembrie 2022), iar 27.1% în foarte mare măsură (față de 20.3% în noiembrie 2022). Ponderea non-răspunsurilor este de 7.8%.
Cred în mică măsură că dezvoltarea producției de energie din surse verzi poate fi o soluție pentru a crește independența energetică a UE mai ales: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic sau rural, cei cu un venit redus.
Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu venit mai ridicat, angajații la privat cred cel mai mult că dezvoltarea producției de energie din surse verzi poate fi o soluție pentru a crește independența energetică a UE.
Importanța reducerii poluării
Pentru 37,9% dintre participanții la sondaj este foarte important (față de 70% în iunie 2020) ca România să reducă poluarea generată de arderea combustibililor (cărbune, carburanți, lemne). Pentru 31,4% este important (față de 22.8% în iunie 2020), pentru 13,3% puțin important (față de 3.4% în iunie 2020), iar pentru 15,7% foarte puțin important (față de 2.3% în iunie 2020). 1,8% nu știu sau nu răspund.
Cred că este foarte important și important ca România să reducă poluarea generată de arderea combustibililor mai ales: votanții PSD, PNL și USR, femeile, tinerii până în 30 de ani, locuitorii Bucureștiului și persoanele cu venituri foarte ridicate. Sunt de părere că acest obiectiv este puțin sau foarte puțin important în special: votanții AUR și respondenții cu vârsta între 45 și 60 de ani.
Importanță dezvoltare energie regenerabilă
54,3% dintre români sunt de părere că este foarte important ca România să dezvolte sectorul energiei regenerabile (panouri solare, energie eoliană/mori de vânt). 28% consideră că este important, 7,9% puțin important, iar 1,5% foarte puțin important. 2,5% nu știu sau nu răspund.
Cred că este foarte important și important ca România să dezvolte sectorul energiei regenerabile mai ales: votanții PNL, femeile, persoanele cu educație medie și cei cu venituri medii. Consideră că acest obiectiv este puțin sau foarte puțin important în special: votanții AUR și cei cu venituri foarte reduse.
Importanță utilizare gaz natural
Întrebați cât de important este ca România să utilizeze gazul natural de la Marea Neagră pentru extinderea alimentării cu gaz a populației, 68,5% dintre cei chestionați consideră că este foarte important (față de 70.3% în iunie 2020), 24,5% important (față de 22.8% în iunie 2020), 3,9% puțin important (față de 3.1% în iunie 2020) și 2,1% foarte puțin important (față de 1.5% în iunie 2020). Ponderea non-răspunsurilor este de 1%.
Nu există variații semnificative în distribuția socio-demografică a celor care cred că este foarte important și important ca România să utilizeze gazul natural de la Marea Neagră pentru extinderea alimentării cu gaz a populației. Sunt de părere că acest obiectiv este puțin sau foarte puțin important în special tinerii până în 30 de ani.
Surse de energie care ar trebui încurajate în România
Rugați să-și exprime opinia cu privire la sursele de energie care ar trebui încurajate cel mai mult în România, 49,4% dintre respondenți menționează energia produsă de panourile solare (fotovoltaice), 37,4% energia produsă de hidrocentrale, 33,1% energia eoliană (produsă de vânt), 17,9% energia nucleară, 10,6% energia produsă prin arderea cărbunelui, 10,3% energia produsă prin arderea deșeurilor (biomasa), 9,1% energia produsă prin arderea gazului natural, și 7% energia geotermală. 4,1% dintre cei chestionați nu știu sau nu răspund.
Consideră că energia produsă de panourile solare ar trebui încurajată cel mai mult în România mai ales: votanții PNL și cei ai USR, tinerii până în 30 de ani și respondenții cu venituri ridicate. Votanții PNL, persoanele peste 60 de ani și respondenții cu studii superioare cred într-o proporție mai mare ca restul populației că energia produsă prin hidrocentrale ar trebui încurajată cel mai mult. Sunt de părere că energia eoliană ar trebui încurajată cel mai mult în special votanții USR, tinerii până în 30 de ani, respondenții cu venituri foarte ridicate.
Barometrul de securitate energetică, ajuns la a cincea ediție, este un instrument ce își propune să măsoare percepții, atitudini și viziuni legate de politica energetică, analizate în tabloul mai amplu al relațiilor internaționale și al presiunilor economico -sociale interne.
Viktor Orban „pare fascinat de Moscova în ultima vreme”, îl critică Donald Tusk pe premierul ungar: „Crede că este mai bine să construiască un model oarecum autoritar, inspirat din Rusia”
Guvernul consolidează rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare în susținerea investițiilor verzi și implementarea Fondului pentru Modernizare
BEHEALTH 2025. ICI București a subliniat rolul său în transformarea digitală a sănătății prin sprijinirea dezvoltării de soluții pentru un viitor mai sănătos
Comisia Europeană colaborează cu investitori privați pentru a înființa fondul Scale-up Europe, un fond de miliarde de euro destinat investițiilor în tehnologie avansată
Președintele lituanian lansează un avertisment către Belarus: „Orice acțiune îndreptată împotriva Lituaniei va avea consecințe”
UE pregătește semnarea până la Crăciun a acordului comercial cu Mercosur, care va crea o zonă de liber schimb de 800 milioane de persoane
IDR organizează un program de dezvoltare și perfecționare profesională în domeniul Diplomație Energetică
Eurobarometru: 72% dintre români recunosc importanța economiei sociale pentru bunăstarea societății
Comisia Europeană propune începerea negocierilor pentru participarea Ucrainei la programul satelitar de comunicații guvernamentale al UE (GOVSATCOM)
Barometru INSCOP: 46% dintre români consideră că războiul declanșat de Rusia în Ucraina reprezintă principala cauză a crizei energetice din Europa
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
