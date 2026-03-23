IEA avertizează: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea declanșa cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii

Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, a avertizat luni, într-o intervenție la National Press Club din Canberra, că războiul din Orientul Mijlociu ar putea împinge lumea în cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii, descriind situația drept „foarte severă”, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, Birol a subliniat că actuala criză a depășit deja amploarea combinată a celor două șocuri petroliere majore din anii 1970.

„Pierderile actuale din aprovizionarea cu petrol au ajuns la 11 milioane de barili pe zi, depășind pierderile combinate înregistrate în timpul celor două mari crize petroliere din anii 1970”, a declarat acesta.

Șeful IEA a explicat că, în timpul fiecăreia dintre crizele din anii ’70, pierderile s-au ridicat la aproximativ 5 milioane de barili pe zi, însumând circa 10 milioane de barili pe zi, comparativ cu cele 11 milioane de barili pe zi pierdute în prezent.

Birol a mai arătat că prelungirea conflictului a provocat daune grave la cel puțin 40 de infrastructuri energetice vitale din nouă țări din Orientul Mijlociu, subliniind că situația din regiune este „foarte periculoasă”.

În acest context, directorul IEA a afirmat că redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigația internațională rămâne singura soluție pentru depășirea crizei.

De la declanșarea războiului SUA–Israel–Iran, la finalul lunii februarie, perturbările asupra rutelor energetice cheie au determinat creșteri puternice ale prețurilor globale la petrol și gaze, alimentând temerile privind securitatea energetică la nivel mondial.