Igor Dodon s-a întâlnit, în premieră, cu secretarul general al NATO. Jens Stoltenberg: ”Respectăm neutralitatea Republicii Moldova, dar asta nu înseamnă izolare”

Alianța Nord-Atlantică va continua să sprijine forţele afgane, a promis secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după discuţii avute marţi cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, şi pe fondul eforturilor susţinute ale Statelor Unite de a ajunge la un acord de pace cu talibani și de a-și retrage contingentul militar american după o prezență de aproape două decenii.

”NATO sprijină pe deplin eforturile de a obţine pacea în Afganistan”, a scris Stoltenberg pe contul său de Twitter după discuţiile pe care le-a avut cu Pompeo la Bruxelles.

”Condamn recentele atacuri oribile, iart NATO rămâne angajată pe calea sprijinirii forţelor afgane”, a adăugat el.

Great discussion with @SecPompeo on current security issues. #NATO fully supports efforts to achieve peace in #Afghanistan. I condemn recent horrific attacks & NATO remains committed to supporting Afghan forces. pic.twitter.com/8Adf6vw4xd

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 3, 2019