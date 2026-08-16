IGPR: Aproape 500 de persoane, urmărite prin Sistemul Informatic Schengen, au fost depistate în România

Polițiștii români și partenerii din statele membre Schengen au depistat, în perioada 7-13 august, 631 de persoane, 52 de autovehicule și 107 documente care făceau obiectul unor semnalări în Sistemul Informatic Schengen (SIS), în urma schimbului de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), potrivit Agerpres.

Dintre acestea, polițiștii români au localizat pe teritoriul României 490 de persoane care făceau obiectul unor semnalări în SIS.

Polițiștii români au pus în aplicare 19 mandate europene de arestare și au depistat 37 de persoane semnalate de statele membre pentru refuzul intrării sau șederii pe teritoriul spațiului Schengen. De asemenea, au fost identificate 244 de persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 14 persoane semnalate ca dispărute de autoritățile din statele Schengen.

În urma verificărilor efectuate în România, polițiștii au ridicat 24 de documente și au identificat 47 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen, în vederea confiscării sau utilizării ca probe în cadrul unor proceduri judiciare.

141 de persoane căutate de România, identificate în străinătate

În același interval, partenerii străini au identificat pe teritoriul statelor lor 141 de persoane căutate de autoritățile române, în urma schimbului de informații prin intermediul Biroului SIRENE al IGPR.

Dintre acestea, 27 de persoane erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 16 erau semnalate de statele membre pentru refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, iar alte 25 erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară. De asemenea, 12 persoane erau semnalate ca dispărute de autoritățile române.

Totodată, partenerii străini au identificat pe teritoriul statelor lor 83 de documente și cinci autovehicule căutate de autoritățile române, în vederea indisponibilizării sau utilizării ca probe în cadrul unor proceduri penale.

IGPR precizează că, începând cu 1 ianuarie 2025, odată cu aderarea completă a României la spațiul Schengen, controalele la frontierele interne cu Ungaria și Bulgaria au fost eliminate. În situațiile în care este necesar, polițiștii pot efectua verificări cu ajutorul aplicației eDAC.