IGSU: Un nou contingent de pompieri români a preluat misiunea din Grecia. România continuă să sprijine eforturile comune de gestionare a situațiilor de urgență

Cel de-al doilea contingent, format din 40 de pompieri români, a preluat duminică, 16 august, în Grecia, misiunea colegilor care, în ultimele două săptămâni, au sprijinit autoritățile elene în acțiunile de stingere și monitorizare a zonelor cu risc ridicat de incendiu din estul Atenei, în regiunea Attica.

Primul contingent, alcătuit tot din 40 de pompieri, a revenit astăzi în România, după încheierea misiunii.

Pentru asigurarea continuității operațiunilor, aceștia au predat colegilor din cel de-al doilea schimb tehnica și echipamentele utilizate pe durata intervențiilor: două autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, una de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot (UAS), o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren (UTV) echipat cu instalații pentru stingerea incendiilor.

Pe parcursul celor 15 zile de misiune, pompierii români din primul schimb au intervenit pentru stingerea incendiilor izbucnite în mai multe zone din regiunea Attica, printre care Imeros Pefkos, Kalivia Thorikou, Loumpa, Megara și Veniza. De asemenea, aceștia au desfășurat misiuni de patrulare în zonele cu risc ridicat de incendiu, activități de monitorizare și recunoaștere a terenului, precum și acțiuni menite să asigure o mai bună cunoaștere a condițiilor specifice intervențiilor în Grecia.

Totodată, pompierii români au participat la sesiuni de instruire și exerciții comune alături de echipele elene și de modulul francez dislocat în Grecia.

IGSU le-a mulțumit autorităților și partenerilor din Grecia pentru sprijinul acordat, colaborarea excelentă și ospitalitatea de care au dat dovadă pe parcursul misiunii.

Potrivit IGSU, România își reafirmă angajamentul de a consolida cooperarea internațională în domeniul protecției civile și de a contribui la eforturile comune de gestionare a situațiilor de urgență.