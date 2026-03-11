Îi asigur pe români că țara este și va fi mai sigură, afirmă Nicușor Dan după ședința CSAT. Parlamentul va vota cererea SUA de dislocare a unor echipamente și forțe militare americane în România

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a discutat miercuri dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, iar solicitarea în acest sens a fost transmisă Parlamentului pentru aprobare, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a declarat, la Palatul Cotroceni, după ședința CSAT, că decizia vizează aducerea în România a unor mijloace tehnice americane cu rol defensiv, care ar urma să fie amplasate pe teritoriul țării doar după votul Legislativului.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat „situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România”, „evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România”, precum și „analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”. Ultimul subiect a fost discutat în contextul în care Statele Unite au solicitat României să poată utiliza Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile SUA în războiul din Iran, respectiv operațiuni logistice și de realimentare.

„Punctul al treilea al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu”, a declarat Nicușor Dan.

„Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis, în termeni tehnici se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi, vor fi dislocate în baza Acordului de parteneriat dintre România și Statele Unite ale Americii. Așa cum am spus, pentru ca aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România este nevoie de votul Parlamentului, deci în urmarea ședinței CSAT am trimis o scrisoare Parlamentului și o să avem o dezbatere în Parlament în această după-amiază”, a afirmat șeful statului.

Potrivit acestuia, cooperarea cu Statele Unite în această perioadă este similară cu aranjamentele de securitate pe care alte state membre NATO le au cu Washingtonul.

„Această colaborare cu SUA, din aceste zile, este similară cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a explicat președintele.

El a subliniat că prezența acestor echipamente și forțe militare americane contribuie la consolidarea securității României.

„Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a declarat Nicușor Dan.