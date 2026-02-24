INTERNAȚIONAL
IISS: Europa are „numeroase lacune” militare de recuperat. Cheltuielile cresc la nivel record, dar armatele sunt încă nepregătite pentru conflicte similare cu cel din Ucraina
Europa are încă „numeroase lacune” în materie de echipamente și capacități militare, în special în ceea ce privește adaptarea la noile tehnologii testate pe frontul din Ucraina, arată ediția 2026 a raportului Military Balance, publicat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS).
După patru ani de război în Ucraina, conflictul a schimbat radical modul în care se duc luptele moderne: drone ieftine, atacuri coordonate cu inteligență artificială, lovituri asupra infrastructurii energetice și operațiuni hibride. În acest context, multe armate europene sunt considerate „prost pregătite” pentru a face față unor atacuri de amploare similare celor cu care se confruntă Ucraina.
Cheltuieli record în Europa, sub presiunea NATO și a SUA
Potrivit raportului, în 2025 cheltuielile militare globale au ajuns la 2.630 miliarde de dolari, în creștere față de 2.480 miliarde în 2024. În termeni reali, creșterea a fost de 2,5%.
Europa s-a remarcat însă printr-o creștere mult mai accelerată. Statele europene au alocat aproape 563 miliarde de dolari pentru apărare în 2025, cu aproape 100 miliarde mai mult decât în anul precedent, ceea ce reprezintă o majorare reală de 12,6%. Regiunea ajunge astfel să reprezinte peste 21% din totalul cheltuielilor militare globale, față de 17% în 2022.
Motorul principal al acestei creșteri este Germania, care și-a majorat bugetul apărării cu 18% în termeni reali în 2025, după o creștere de 23% în 2024. Țările nordice (Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia) și-au dublat practic cheltuielile față de 2020.
Aceste majorări sunt legate direct de angajamentul asumat la summitul NATO de la Haga, unde statele aliate au promis că vor crește cheltuielile pentru apărare și securitate la 5% din PIB până în 2035. Totuși, IISS avertizează că multe guverne au marje bugetare limitate, iar menținerea acestui ritm ar putea pune presiune pe finanțele publice.
NATO își întărește flancul estic
Raportul subliniază că NATO își consolidează flancul estic în fața riscurilor crescute, inclusiv după incidente precum intruziunile cu drone în Danemarca sau Polonia în 2025. Printre proiectele menționate se numără: „Scutul estic” al Poloniei; „Linia de apărare baltică; investiții masive în apărare antiaeriană și antirachetă: sau dezvoltarea unor sisteme antidronă.
Secretarul general al NATO a cerut în iunie o creștere cu 400% a capacităților integrate de apărare antiaeriană și antirachetă, semn că Alianța consideră actualul nivel insuficient în fața amenințărilor moderne.
În paralel, Europa încearcă să reducă dependența de SUA în domenii critice, precum sateliții militari și sistemele spațiale, domenii în care Washingtonul rămâne dominant. IISS avertizează că, fără investiții accelerate, Europa riscă să rămână în urmă în competiția tehnologică cu China și Rusia.
UE capătă un rol mai mare în apărare
Invazia Rusiei a determinat și o schimbare majoră la nivelul Uniunii Europene. Statele membre au acceptat ca Bruxelles-ul să joace un rol mai activ în coordonarea investițiilor în industria de apărare.
Au fost lansate programe pentru creșterea producției de muniție; scheme pentru achiziții comune; fonduri dedicate industriei de apărare și planul „ReArm Europe / Readiness 2030”, care ar putea mobiliza până la 800 miliarde de euro în investiții pentru consolidarea apărării europene.
Deși statele membre păstrează controlul asupra deciziilor strategice, tendința este pentru mai multă coordonare europeană, mai ales în domeniul achizițiilor comune și al finanțării.
Patru ani de război în Ucraina
Raportul este publicat la patru ani de la invazia rusă. IISS consideră că este dificil de imaginat un final rapid al conflictului, întrucât „nicio parte nu pare pregătită să-și schimbe suficient poziția”.
Deși Rusia a suferit pierderi semnificative și se confruntă cu sancțiuni, a reușit să își mențină capacitățile militare. În 2025, cheltuielile oficiale ale Rusiei pentru apărare au crescut doar cu 3% în termeni reali, după saltul masiv din 2024, dar ele reprezintă în continuare peste 7% din PIB , adică de peste două ori nivelul dinaintea invaziei.
Ucraina, în schimb, alocă peste 20% din PIB pentru apărare, ceea ce face ca sprijinul extern să fie vital pentru supraviețuirea sa militară și economică.
Totodată, conflictul a devenit un laborator pentru noile tehnologii militare. Operațiuni precum atacul ucrainean „Spiderweb” din iunie 2025, care a vizat aviația rusă cu drone, ilustrează modul în care războiul modern este din ce în ce mai digitalizat și automatizat.
China accelerează modernizarea militară, Iranul pierde din influență
În Asia, temerile privind ambițiile Chinei au alimentat modernizarea armatelor din regiune. Bugetul militar al Beijingului reprezintă 44% din totalul cheltuielilor asiatice, iar China și-a reafirmat statutul de putere nucleară completă, cu „triada” aeriană, navală și terestră.
În Orientul Mijlociu, Iranul a suferit reculuri semnificative în urma conflictului cu Israel și a loviturilor din 2025 asupra infrastructurii sale nucleare și balistice, ceea ce ridică semne de întrebare privind capacitatea de a-și menține influența regională.
SUA
Parisul cere restricționarea accesului ambasadorului SUA la membrii guvernului francez după absența la o convocare oficială
Ministerul francez de Externe a solicitat restricționarea accesului ambasadorului Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, la membrii guvernului francez, după ce acesta nu s-a prezentat la o convocare oficială legată de declarații ale ambasadei americane privind situația politică internă din Franța, relatează BBC și Politico.
Ambasadorul, care este tatăl ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, fusese chemat luni seară la Ministerul de Externe pentru explicații, însă a invocat un angajament anterior și a trimis un adjunct al ambasadei. Potrivit diplomației franceze, gestul reprezintă un „eșec aparent de a înțelege cerințele de bază ale misiunii diplomatice”.
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat marți că absența ambasadorului „îi va afecta în mod natural capacitatea de a-și îndeplini misiunea”, precizând că a solicitat ca acesta să nu mai aibă acces direct la membri ai guvernului până la clarificarea situației.
„Când ai onoarea de a-ți reprezenta țara, Statele Unite ale Americii, respecți cele mai elementare uzanțe diplomatice și răspunzi convocării Ministerului de Externe”, a afirmat Barrot.
Incidentul diplomatic a fost declanșat de o postare distribuită de ambasada SUA la Paris pe platforma X, care făcea referire la moartea lui Quentin Deranque, un tânăr de 23 de ani, identificat drept activist naționalist de dreapta, decedat la 14 februarie după ce fusese agresat la Lyon în marja unei conferințe politice.
În mesajul redistribuit de ambasadă se afirma că „extremismul violent de stânga este în creștere” în Franța, formulare care a fost percepută la Paris drept o ingerință într-o chestiune internă sensibilă.
Autoritățile franceze au precizat că ancheta este în desfășurare și că utilizarea tragediei în scopuri politice este inacceptabilă.
„Respingem orice utilizare a acestei tragedii, care a cufundat o familie franceză în doliu, în scopuri politice”, a declarat anterior Barrot. „Nu avem lecții de primit, în special în privința violenței, din partea mișcării reacționare internaționale.”
Șeful diplomației franceze a mai subliniat că Franța nu va accepta intervenții ale unor puteri străine în dezbaterile sale politice interne, „indiferent de circumstanțe”.
Totuși, Barrot a precizat că incidentul nu va afecta relațiile bilaterale dintre Paris și Washington.
Ambasada SUA la Paris nu a oferit deocamdată un răspuns oficial solicitărilor de comentarii.
CONSILIUL EUROPEAN
Antonio Costa critică „nesocotirea” Ungariei în disputa privind împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Ucraina: „Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit în decembrie”
Ungaria nu ar trebui să „nesocotească” decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care Budapesta l-a blocat după ce inițial a fost de acord în decembrie anul trecut, a declarat pentru Politico președintele Consiliului European, António Costa.
„Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit pe 18 decembrie, respectiv acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei. Iar nimeni nu poate nesocoti decizia Consiliului European”, a spus Costa la Kiev, unde s-a deplasat alături de alți lideri pentru a marca patru ani de la invazia la scară largă a Moscovei.
Budapesta a amenințat că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pe fondul unui litigiu cu Ucraina privind o conductă de petrol care leagă Rusia de Europa Centrală, despre care Ungaria susține că Kievul refuză să o opereze, într-o încercare de a provoca o criză energetică. Ucraina insistă că conducta este nefuncțională în urma unui atac rusesc.
„Am discutat, am negociat, am ajuns la un acord, iar apoi trebuie să îl punem în aplicare”, a declarat Costa referitor la finanțare, adăugând că Ungaria ar trebui „să respecte imediat ceea ce am decis colectiv în decembrie anul trecut.”
Citiți și Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică
Programul de asistență financiară a fost convenit în decembrie de către șefii de stat și de guvern, după negocieri dificile. Acesta se afla în ultima etapă a procesului legislativ, prima plată fiind prevăzută pentru începutul lunii aprilie.
Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au obținut o derogare de la acest program.
Ministrul polonez de externe a reluat, la rândul său, criticile la adresa Ungariei, în urma intenției Budapestei de a bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și pachetul de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro. Într-o intervenție la emisiunea Europe Today, din cadrul Euronews, Sikorski a acuzat că Ungaria a ales în repetate rânduri acorduri energetice care avantajează indirect Moscova. El a suținut că Budapesta continuă să cumpere direct de la Rusia, „alimentând astfel mașina de război a lui Putin”
Disputa dintre Kiev și Budapesta s-a reaprins odată cu avarierea conductei Drujba, la finalul lunii ianuarie, care asigura transportul de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia grație unei derogări de la sancțiuni, informează Euronews.
Atât Ungaria, cât și Slovacia au acuzat Ucraina de întreruperea livrărilor, deși atacul asupra conductei a fost atribuit Rusiei.
SUA
Trump renunță la majorarea tarifelor globale la 15%; UE și Marea Britanie rămân, deocamdată, la pragul de 10%
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut un pas înapoi față de amenințarea de a majora noile tarife globale la 15%, menținând pentru moment nivelul de 10% pentru exporturile către Statele Unite, inclusiv în cazul Marii Britanii și al Uniunii Europene, relatează Politico.
Noile tarife au intrat în vigoare marți dimineață și vor rămâne la 10% în cadrul regimului comercial instituit de Casa Albă. Pentru companiile britanice, decizia înseamnă continuitate, în condițiile în care exporturile Regatului Unit erau deja supuse unei taxe de 10%, la care se adaugă tarifele standard aplicate „Națiunii celei mai Favorizate” (MFN).
În cazul Uniunii Europene, produsele provenite din statele membre fuseseră anterior vizate de un tarif de 15% sau de rata MFN, în funcție de care era mai ridicată. Menținerea plafonului de 10% evită, pentru moment, o nouă escaladare comercială.
Contextul rămâne însă tensionat. Parlamentul European a înghețat luni ratificarea acordului comercial UE–SUA, invocând temeri că ultimele măsuri tarifare anunțate de administrația Trump ar putea încălca termenii înțelegerii transatlantice convenite vara trecută.
În paralel, Comisia Europeană a solicitat claritate deplină din partea Washingtonului privind pașii următori după hotărârea Curții Supreme referitoare la Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA). Executivul european a transmis că situația actuală nu favorizează un cadru comercial echilibrat și predictibil, așa cum a fost stabilit în Declarația comună UE–SUA din august 2025, și a subliniat că va proteja interesele Uniunii și ale exportatorilor europeni. Bruxelles-ul menține contacte strânse cu administrația americană, comisarul pentru comerț Maroš Šefčovič discutând recent cu oficiali de rang înalt de la Washington.
Noile tarife sunt impuse pentru o perioadă de 150 de zile, în baza Secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974, în timp ce autoritățile americane desfășoară investigații suplimentare în temeiul altor instrumente, precum Secțiunea 232 din Legea privind extinderea comerțului din 1962, care ar putea permite impunerea unor tarife sectoriale suplimentare. După expirarea celor 150 de zile, Congresul ar putea vota prelungirea măsurilor.
Inițial, Trump anunțase majorarea tarifului global la 15%, însă ulterior a revenit asupra deciziei, menținând nivelul de 10%, cel puțin pentru moment, pentru partenerii comerciali vizați.
