Ilie Bolojan a discutat cu comandantul suprem NATO pentru transformare despre adaptarea Armatei și industriei de apărare a României la transformările tehnologice privind securitatea
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, pentru a discuta prioritățile României în cadrul NATO și modul în care armata și industria românească de apărare se adaptează transformărilor tehnologice necesare pentru a face față provocărilor în materie de securitate, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Premierul a subliniat că obiectivul României este consolidarea poziției Alianței de descurajare și o politică solidă de apărare pe termen lung, iar eforturile de modernizare ale armatei și de relansare a industriei naționale de apărare susțin această direcție.
România susține proiectul Santinela Estică, menit să asigure o vigilență sporită și o consolidare a rolului de descurajare și a capacității de apărare a Flancului Estic, și va contribui la implementarea acestuia.
În cadrul întâlnirii, au mai fost abordate aspectele legate de modul în care poate fi intensificată cooperarea industrială între aliați și asigura transferul de soluții tehnologice la zi pentru a sprijini eforturile de modernizare a capabilităților. În acest sens, trebuie menținută o coordonare strânsă UE-NATO și utilizarea instrumentelor UE, cum este Programul SAFE, pentru a crește investițiile și a asigura modernizarea industriei naționale de apărare, conchide sursa citată.
Comandantul aliat, aflat în România pentru a participa la Forumul NATO pentru industria de apărare, s-a întâlnit marți și cu ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu și cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
În perioada 5–6 noiembrie, la București are loc NATO–Industry Forum 2025 (NIF25), desfășurat sub patronajul secretarului general al NATO.
Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale.
Prin găzduirea forumului, România își reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO și industria de apărare.
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa la Forum joi, 6 noiembrie, alături de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, de asistenta secretarului general NATO pentru Industria de apărare, Inovare și Armamente (ASG D2IA), Tarja Jaakkola, precum și de lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și Uniunii Europene.
Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare. Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluții concrete pentru creșterea capacității de apărare a Alianței, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producției de apărare, valorificarea inovației comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum și explorarea soluțiilor care ar putea schimba fundamental modul de acțiune în viitor.
Comandantul suprem al NATO pentru transformare, discuții la MApN cu ministrul Moșteanu și șeful Statului Major: România contribuie activ la procesul de adaptare aliată pe termen lung
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit marți, 4 noiembrie, la sediul MApN, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), aflat în vizită în România.
Întrevederea, care are loc în marja NATO-Industry Forum 2025, organizat la București în zilele de 5 și 6 noiembrie, subliniază importanța strategică a României în consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.
În cadrul discuțiilor purtate, accentul a fost pus pe importanța inovării și a transformării digitale în contextul noilor provocări de securitate și apărare.
„Inovația și transformarea digitală sunt motoare ale progresului și este important să identificăm modalitățile în care putem colabora pentru a dezvolta soluții creative și tehnologii inovatoare adaptate războiului modern. Am reafirmat disponibilitatea de a fi un partener de încredere și în proiectele viitoare de dezvoltare și de a sprijini activ testarea și implementarea noilor proiecte aflate în derulare”, a spus ministrul Moșteanu.
În intervenția sa, șeful Statului Major al Apărării a subliniat că „transformarea digitală, operațiile multi-domeniu și asimilarea tehnologiilor emergente rămân priorități constante, pe care le urmărim atât la nivelul întregii structuri de forțe, cât și în cadru aliat. Totodată, este necesară continuarea eforturilor în domeniul interoperabilității, în sensul implementării de măsuri practice, adaptate actualilor parametri ai mediului de securitate, privind implementarea standardelor și procedurilor NATO”.
Întrevederea reconfirmă parteneriatul strategic solid dintre România și structurile de comandă ale NATO, evidențiind rolul activ al țării noastre în procesul de adaptare aliată pe termen lung.
Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) este unul dintre cele două comandamente strategice ale NATO, fiind o structură esențială pentru asigurarea capacității Alianței de a-și adapta și dezvolta capabilitățile, militând pentru inovare, interoperabilitate și excelență în pregătire.
Nicușor Dan îl primește miercuri la Cotroceni pe secretarul general NATO Mark Rutte: Creșterea securității României și amenințările de pe flancul estic, temele centrale ale discuțiilor
Președintele Nicușor Dan îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, transmite marți Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025, deschizând lucrările oficiale ale acestuia.
Forumul NATO pentru Industrie este un eveniment la nivel strategic care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industrie. Tema ediției din 2025 a Forumului NATO pentru Industrie este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Sustenabilitate”. Forumul se va baza pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la summitul NATO de la Haga din iunie de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la definirea modului în care sunt investite aceste fonduri pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capacitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.
Pe agenda discuțiilor de la Cotroceni ale președintelui Nicușor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special flancul estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.
În programul oficial al secretarului general al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică. Potrivit NATO, înaltul oficial se va mai întâlni cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, dar și cu alți oficiali.
Rutte efectuează prima sa vizită în România în calitatea de secretar general al NATO, funcție pentru care a concurat anul trecut cu fostul președinte român Klaus Iohannis.
Anterior, Rutte s-a aflat ultima oară în România în toamna anului 2022 în calitate de prim-ministru al Olandei, când s-a deplasat alături de Iohannis la grupul de luptă al NATO de la Cincu, unde Țările de Jos aveau soldați dislocați.
Vizita secretarului general al NATO în România coincide și cu faptul că România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Ambasadorul SUA la NATO: Prioritatea este ca armata ucraineană să primească tot ce are nevoie pentru a-și proteja infrastructura critică
Reprezentatul permanent al Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat la Kiev că Washingtonul accelerează coordonarea pachetelor de sprijin militar destinate Ucrainei, pentru lunile noiembrie și decembrie, în acord cu necesitățile urgente ale armatei ucrainene, potrivit unui comunicat oficial al Administrației prezidențiale de la Kiev.
Oficialul american a subliniat importanța menținerii unui flux constant de echipamente de apărare aeriană, esențiale pentru protejarea infrastructurii energetice a țării, în contextuș apropierii iernii.
„Vreau să mă asigur că totul funcționează corect – că armata primește tot ce are nevoie, că sistemele de apărare aeriană Patriot și rachetele PAC-3 și PAC-2 sunt livrate cât mai repede posibil, astfel încât să puteți proteja infrastructura critică pe măsură ce se apropie iarna”, a subliniat Matthew Whitaker.
Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii de la Kiev dintre președintele Volodimir Zelenski și reprezentanții statelor membre NATO, la care au participat oficiali din Statele Unite, Germania, Franța, Italia, Polonia, Canada, Regatul Unit și Țările de Jos.
Astfel, Matthew Whitaker a reiterat angajamentul Statelor Unite de a colabora îndeaproape cu aliații NATO pentru a asigura continuitatea sprijinului militar și logistic acordat Ucrainei.
