Ilie Bolojan a discutat cu comandantul suprem NATO pentru transformare despre adaptarea Armatei și industriei de apărare a României la transformările tehnologice privind securitatea

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, pentru a discuta prioritățile României în cadrul NATO și modul în care armata și industria românească de apărare se adaptează transformărilor tehnologice necesare pentru a face față provocărilor în materie de securitate, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Premierul a subliniat că obiectivul României este consolidarea poziției Alianței de descurajare și o politică solidă de apărare pe termen lung, iar eforturile de modernizare ale armatei și de relansare a industriei naționale de apărare susțin această direcție.

România susține proiectul Santinela Estică, menit să asigure o vigilență sporită și o consolidare a rolului de descurajare și a capacității de apărare a Flancului Estic, și va contribui la implementarea acestuia.

În cadrul întâlnirii, au mai fost abordate aspectele legate de modul în care poate fi intensificată cooperarea industrială între aliați și asigura transferul de soluții tehnologice la zi pentru a sprijini eforturile de modernizare a capabilităților. În acest sens, trebuie menținută o coordonare strânsă UE-NATO și utilizarea instrumentelor UE, cum este Programul SAFE, pentru a crește investițiile și a asigura modernizarea industriei naționale de apărare, conchide sursa citată.

Comandantul aliat, aflat în România pentru a participa la Forumul NATO pentru industria de apărare, s-a întâlnit marți și cu ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu și cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

În perioada 5–6 noiembrie, la București are loc NATO–Industry Forum 2025 (NIF25), desfășurat sub patronajul secretarului general al NATO.

Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale.

Prin găzduirea forumului, România își reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO și industria de apărare.

Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa la Forum joi, 6 noiembrie, alături de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, de asistenta secretarului general NATO pentru Industria de apărare, Inovare și Armamente (ASG D2IA), Tarja Jaakkola, precum și de lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și Uniunii Europene.

Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare. Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluții concrete pentru creșterea capacității de apărare a Alianței, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producției de apărare, valorificarea inovației comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum și explorarea soluțiilor care ar putea schimba fundamental modul de acțiune în viitor.