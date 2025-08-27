Ilie Bolojan a discutat cu delegații agenției de rating Moody’s despre măsurile curente și viitoare pentru echilibrarea situației bugetare

Statul român, împreună cu firma germană Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, va construi în țara noastră o fabrică de pulberi pentru muniție în valoare de 535 de milioane de euro, a anunțat miercuri Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, contractul fiind definitivat miercuri, în Germania, de către ministrul Radu Miruță și reprezentanții companiei germane, în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, și a ministrului german al apărării Boris Pistorius.

Fabrica, despre care ministrul economiei Radu Miruță (USR) subliniază că are “șansa să fie cea mai performantă din lume”, va fi realizată la Victoria, în județul Brașov, și în cadrul acesteia, statul român, împreună cu Rheinmetall, va produce în România pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune. Construcția va începe în anul 2026 și va presupune crearea a 700 de locuri de muncă directe în zonă.

Potrivit sursei citate, ceremonia a avut loc în prezența CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, și a unor oficiali de rang înalt – secretarul general NATO, Mark Rutte, ministrul apărării din Germania, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil, președintele Bulgariei, Rumen Radev.

Concernul german Rheinmetall AG a deschis miercuri cea mai mare fabrică de muniții din Europa în Unterlüss, lângă Hanovra.

Europe & America are turning the tide on defence production – with cash on the table and real firepower & innovation coming out of our industries. We need to keep production high & seize opportunities to do more together pic.twitter.com/zxcrtfhccr — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 27, 2025

Potrivit ministrului Miruță, ceremonia vine după câteva săptămâni intense de discuții și negocieri, de muncă serioasă, cu respect față de parteneri, dar cu fermitatea de a apăra interesul României.

„Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate „bătute în cuie”. Nu am putut accepta condiții mai puțin avantajoase decât avem azi pentru România. Azi, am demonstrat că, dacă negociezi corect și ferm, se poate schimba și ceea ce alții spuneau că e imposibil”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruță.

Prin redeschiderea discuțiilor și invocarea principiilor comerciale simetrice, România a obținut drept de veto asupra deciziilor majore; obligativitatea implicării furnizorilor români în proiect; costuri de licență corecte; și o participație clar cuantificată pentru statul român.

Față de forma contractuală preluată de noul ministru, negocierile au dus la o economie pentru statul român de peste 93 de milioane de euro, arată sursa citată.

„Acest rezultat a fost posibil cu sprijinul Administrației Prezidențiale și al prim-ministrului, dar și datorită unei echipe de profesioniști pregătiți, consilierului ministrului pe probleme de dezvoltare, Remus Cotuț, care și-a câștigat respectul partenerilor germani”, se mai scrie în comunicat.