Ilie Bolojan a discutat cu Mark Rutte despre “necesitatea dislocării de capabilități aliate în România”, pe fondul intensificării incursiunilor cu drone

Premierul Ilie Bolojan a avut marți o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre principalele provocări de securitate din regiune, cu accent pe războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră.

Potrivit unui mesaj publicat de Guvern, Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Mark Rutte și NATO pentru sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic și a Mării Negre.

Premierul a susținut, în acest context, necesitatea dislocării de capabilități aliate în România, pe fondul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național.

Un alt subiect discutat a fost securitatea navigației în Marea Neagră, în contextul incidentelor generate de drone.

Convorbirea dintre cei doi a reconfirmat, potrivit mesajului transmis de premier, angajamentul României de a contribui la consolidarea securității pe Flancul Estic al NATO și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse.