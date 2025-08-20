ROMÂNIA
Ilie Bolojan a discutat cu ministrul turc al infrastructurii despre poziția strategică a României în eforturile de reconstrucție din Ucraina: Suntem un partener de încredere
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe ministrul transporturilor și infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir Uraloğlu, întrevederea prilejuind o discuție aplicată asupra oportunităților de cooperare în domeniile transporturilor și infrastructurii, informează Guvernul într-un comunicat.
Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, în contextul economic dificil actual, România va aplica un tratament corect și echitabil tuturor companiilor implicate în proiecte de infrastructură, indiferent de țara de proveniență.
De asemenea, a precizat că Guvernul României va acționa pentru accelerarea și eficientizarea procesului de emitere a vizelor, atât pentru angajații companiilor turcești care desfășoară activități în România, cât și pentru turism, cu obiectivul de a crește semnificativ numărul turiștilor turci care vizitează România.
Un alt punct important al discuțiilor a vizat dezvoltarea cooperării trilaterale România – Bulgaria – Turcia în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare, pentru îmbunătățirea conectivității regionale și susținerea dezvoltării economice a tuturor celor implicați.
Prim-ministrul a subliniat poziționarea strategică a României și disponibilitatea țării noastre de a fi un partener de încredere în eforturile de reconstrucție din Ucraina.
Totodată, partea română a transmis că va acționa clar și corect pentru ca viitoarea reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt România – Turcia să aducă rezultate concrete și benefice pentru ambele țări.
La întrevedere au mai participat, din partea română, ministrul transporturilor și infrastructurii, Ciprian Șerban, și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, iar din partea Republicii Turcia, ambasadorul la București, Özgür Kıvanç Altan, și directorul general pentru Uniunea Europeană și Relații Internaționale din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre întărirea parteneriatului strategic și atragerea mai multor investiții americane în România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit miercuri cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA la București, pentru a discuta despre consolidarea parteneriatului strategic și atragerea mai multor investiții americane în România.
„Am subliniat azi în cadrul întâlnirii cu echipa Ambasadei SUA interesul nostru pentru proiectele de parteneriat public-privat (PPP) și pentru creșterea investițiilor străine directe (FDI). România are nevoie de capital, tehnologie și know-how, iar SUA rămâne unul dintre partenerii noştri importanți în acest proces”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.
Discuția a avut loc după numeroase acțiuni și dialoguri pe această direcție, desfășurate anterior mandatului actual, inclusiv cu Departamentul de Comerț al SUA și cu reprezentanți ai unor state membre ale UE care dețin o experiență relevantă în domeniul parteneriatelor public-private (PPP).
„Cred că trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiții străine. Avem nevoie de reguli clare, stabile și echilibrate, pentru ca investitorii serioși să găsească în România un mediu predictibil și atractiv”, a adăugat ministrul Finanțelor.
De asemenea, Nazare a subliniat că atragerea de investiții înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, infrastructură modernă și șansa ca România să-și valorifice potențialul.
„Vom continua dialogul cu partenerii americani pentru a aduce cât mai multe proiecte și companii în țara noastră”, a punctat ministrul.
ROMÂNIA
Sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Platforma online pentru acordarea tichetului de energie este funcțională
Platforma electronică EPIDS pentru acordarea tichetului de energie este funcțională, au anunțat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de azi, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale informează că persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.
Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat.
„Partidul Social Democrat a demonstrat mereu că este preocupat de persoanele vulnerabile. Prin tichetele de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă față facturilor și să treacă mai ușor prin această perioadă. Pentru PSD, protejarea celor care au nevoie de ajutor nu este doar o promisiune, ci o responsabilitate permanentă. Continuăm să construim politici care arată că grija pentru cei mai expuși este unul dintre fundamentele guvernării noastre în cadrul coaliției”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.
La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan a subliniat că „sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Platforma digitală lansată astăzi poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității”.
De acest sprijin financiar pot beneficia:
- persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;
- familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.
Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.
Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară. Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată.
Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.
Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.
Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.
Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.
În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.
REPUBLICA MOLDOVA
Ilie Bolojan merge sâmbătă în R. Moldova, în prima vizită ca premier. Ziua coincide cu împlinirea a 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov
Prim-ministrul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă, 23 august 2025, o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României.
Potrivit unui comunicat al Palatului Victoria, Programul va include o serie de activități desfășurate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.
Discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.
În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Bolojan a mai efectuat o vizită la Chișinău în luna martie, în calitate de președinte interimar al României, unde a reafirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al R. Moldova și protejarea țării vecine prin susținerea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a efectuat în luna iulie o vizită oficială în Republica Moldova, iar la începutul lunii august s-a aflat într-o vizită privată peste Prut, unde a participat alături de președinta Maia Sandu la mai multe evenimente culturale.
Vizita premierului Ilie Bolojan în Republica Moldova coincide cu împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial.
Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
