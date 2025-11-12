Ilie Bolojan a prezentat, la întâlnirea cu ambasadorii UE, prioritățile Guvernului pe agenda europeană, cu accent pe consolidarea securității și apărării

Premierul Ilie Bolojan a participat miercuri la întâlnirea cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și ai Comisiei Europene, organizată sub presedinția daneză a Consiliului UE (semestrul II 2025).

Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, prim-ministrul a adresat felicitări președinției daneze a Consiliului, aflate deja într-o etapă avansată a mandatului său, pentru eforturile depuse pe două direcții de acțiune importante în plan european: securitatea și apărarea și, respectiv, dezvoltarea economică și competitivitatea.

În intervenția sa, Ilie Bolojan a prezentat prioritățile economice și de securitate ale Guvernului României. În domeniul economic acestea sunt axate pe readucerea României într-un cadru fiscal care să stabilizeze finanțele țării și să creeze condițiile pentru dezvoltarea și creșterea economică în anii următori.

Accentul este pus, la acest moment, pe măsurile de reducere a deficitului bugetar, implementarea PNRR revizuit, care va susține în continuare investiții în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde și modernizarea administrației, și, respectiv, pe continuarea procesului de reformă a administrației, menționează sursa citată.

În ceea ce privește consolidarea securității României, obiectivul Guvernului este de a moderniza dotarea armatei și de a relansa industria românească de apărare, utilizând inclusiv oportunitățile oferite de programul SAFE, unde România dispune de o alocare semnificativă. În acest cadru, România este angajată în dezvoltarea industriei naționale prin transfer de tehnologie, dar și prin investiții în infrastructura civilo-militară.

„Întâlnire constructivă cu ambasadorii UE. Am prezentat prioritățile Guvernului României pe agenda europeană, cu accent pe consolidarea securității și apărării, întărirea competitivității prin simplificare și flexibilitate, precum și deschiderea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană”, a transmis Bolojan.

Prim-ministrul a subliniat că securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România, iar adoptarea Strategiei UE aduce un mesaj politic deosebit de important cu privire la relevanța acordată regiunii, mai ales în contextul impactului destabilizator al agresiunii ruse. România va continua să susțină Ucraina, inclusiv eforturile care sa ducă la o pace de durată și justă.

În contextul lansării recente de către Comisia Europeană a Pachetul de Extindere pentru 2025, Ilie Bolojan a arătat că România susține procesul de extindere și că este nevoie de soluții astfel încât Republica Moldova, dar și Ucraina, să deschidă, cât mai curând posibil, clusterele din cadrul negocierilor de aderare la UE.

În ceea ce privește agenda economică a Uniunii, Guvernul României susține inițiativele UE de creștere a competitivității europene axate pe simplificarea legislației, asigurarea securității energetice printr-o mai bună interconectare între statele membre, mai ales în ceea ce privește energia electrică, și asigurarea unor prețuri la energie acceptabile. De asemenea, trebuie găsite soluții flexibile pentru procesul de decarbonizare, astfel încât acesta să nu afecteze competitivitatea companiilor, dar și cetățenii.

Un ultim punct a vizat aderarea la OCDE, prim-ministrul mulțumind statelor membre pentru sprijinul constant în atingerea obiectivului României de aderare în anul 2026.