Ilie Bolojan a prezentat, la întâlnirea cu ambasadorii UE, prioritățile Guvernului pe agenda europeană, cu accent pe consolidarea securității și apărării
Premierul Ilie Bolojan a participat miercuri la întâlnirea cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și ai Comisiei Europene, organizată sub presedinția daneză a Consiliului UE (semestrul II 2025).
Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, prim-ministrul a adresat felicitări președinției daneze a Consiliului, aflate deja într-o etapă avansată a mandatului său, pentru eforturile depuse pe două direcții de acțiune importante în plan european: securitatea și apărarea și, respectiv, dezvoltarea economică și competitivitatea.
În intervenția sa, Ilie Bolojan a prezentat prioritățile economice și de securitate ale Guvernului României. În domeniul economic acestea sunt axate pe readucerea României într-un cadru fiscal care să stabilizeze finanțele țării și să creeze condițiile pentru dezvoltarea și creșterea economică în anii următori.
Accentul este pus, la acest moment, pe măsurile de reducere a deficitului bugetar, implementarea PNRR revizuit, care va susține în continuare investiții în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde și modernizarea administrației, și, respectiv, pe continuarea procesului de reformă a administrației, menționează sursa citată.
În ceea ce privește consolidarea securității României, obiectivul Guvernului este de a moderniza dotarea armatei și de a relansa industria românească de apărare, utilizând inclusiv oportunitățile oferite de programul SAFE, unde România dispune de o alocare semnificativă. În acest cadru, România este angajată în dezvoltarea industriei naționale prin transfer de tehnologie, dar și prin investiții în infrastructura civilo-militară.
„Întâlnire constructivă cu ambasadorii UE. Am prezentat prioritățile Guvernului României pe agenda europeană, cu accent pe consolidarea securității și apărării, întărirea competitivității prin simplificare și flexibilitate, precum și deschiderea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană”, a transmis Bolojan.
Prim-ministrul a subliniat că securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România, iar adoptarea Strategiei UE aduce un mesaj politic deosebit de important cu privire la relevanța acordată regiunii, mai ales în contextul impactului destabilizator al agresiunii ruse. România va continua să susțină Ucraina, inclusiv eforturile care sa ducă la o pace de durată și justă.
În contextul lansării recente de către Comisia Europeană a Pachetul de Extindere pentru 2025, Ilie Bolojan a arătat că România susține procesul de extindere și că este nevoie de soluții astfel încât Republica Moldova, dar și Ucraina, să deschidă, cât mai curând posibil, clusterele din cadrul negocierilor de aderare la UE.
În ceea ce privește agenda economică a Uniunii, Guvernul României susține inițiativele UE de creștere a competitivității europene axate pe simplificarea legislației, asigurarea securității energetice printr-o mai bună interconectare între statele membre, mai ales în ceea ce privește energia electrică, și asigurarea unor prețuri la energie acceptabile. De asemenea, trebuie găsite soluții flexibile pentru procesul de decarbonizare, astfel încât acesta să nu afecteze competitivitatea companiilor, dar și cetățenii.
Un ultim punct a vizat aderarea la OCDE, prim-ministrul mulțumind statelor membre pentru sprijinul constant în atingerea obiectivului României de aderare în anul 2026.
România și SUA discută deja mai multe idei de proiecte economice în pregătirea vizitei la Casa Albă, anunță Nicușor Dan
Mai multe idei de proiecte economice bilaterale între România și Statele Unite au fost discutate la nivel de miniștri în pregătirea vizitei prezidențiale în Statele Unite, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.
Președintele a evidențiat tendința pozitivă a dialogului politic româno-american în perspectiva vizitei sale în Statele Unite.
“În ceea ce privește relația României cu Statele Unite, dincolo de aceste afirmații, vreau să vă spun că ea, cum am spus de mai multe ori, partea economică este foarte importantă pentru noi și în pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte și mai multe idei de proiecte care au fost discutate la nivel de miniștri în aceste ultime săptămâni“, a declarat Nicușor Dan.
În ultima lună, România și Statele Unite au avut contacte la nivelul șefilor celor două diplomații, în cadrul vizitei efectuate de ministrul de externe Oana Țoiu la Departamentul de Stat, unde a fost primită de secretarul de stat Marco Rubio. Totodată, ministrul finanțelor Alexandru Nazare a efectuat vizite la Washington, unde a avut o serie de discuții la nivel înalt despre întărirea relațiilor economice și sprijinirea prosperității României cu Doug Burgum, secretarul american pentru interne, Chris Wright, secretarul pentru energie al Statelor Unite, Michael Rigas, subsecretar de stat pentru management și resurse, și Jarrod Agen, director executiv al Consiliului pentru Dominanță Energetică al Casei Albe. Totodată, cu secretarul american pentru energie a avut întrevederi și cu ministrul român al energiei, Bogdan Ivan.
În conferința de presă de la Cotroceni, președintele a asigurat, totodată, că NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân “pilonii politicii noastre externe” în noua strategie națională de apărare.
Parteneriatul Strategic cu SUA, NATO și UE rămân “pilonii politicii noastre externe” în noua strategie de apărare, asigură Nicușor Dan
NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân “pilonii politicii noastre externe”, a afirmat miercuri președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro dacă noua strategie națională de apărare va păstra această triadă ca fundament al politicii externe a României, președintele a precizat că “este de la sine înțeles.
“O să verific dacă este frazat exact în felul ăsta sau în sensul ăsta, dar răspunsul meu este că-i de la sine înțeles, că aceștia sunt pilonii politicii noastre externe“, a completat Nicușor Dan.
Șeful statului a mai declarat că îi va mulțumi personal președintelui american Donald Trump pentru cuvintele “amabile față de români și de statul român”, precizând că poziția recentă a liderului de la Casa Albă confirmă că retragerea forței rotaționale americane din România “nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional”.
Nicușor Dan îi mulțumește lui Trump pentru cuvintele amabile față de România: Confirmă că reașezarea forțelor SUA a fost un gest pur operațional, nu politic
Președintele Nicușor Dan a afirmat miercuri că îi va mulțumi personal președintelui american Donald Trump pentru cuvintele “amabile față de români și de statul român”, precizând că poziția recentă a liderului de la Casa Albă confirmă că retragerea forței rotaționale americane din România “nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional”.
“Vreau să-i mulțumesc președintelui Trump pentru aceste cuvinte foarte amabile față de români și față de statul român. O să fac asta și personal când o să avem ocazia“, a spus șeful statului, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.
Nicușor Dan a indicat că poziția președintelui american la adresa României “confirmă că acea retragere a forței rotaționale nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional“.
“Reașezarea, cum a spus săptămâna trecută și secretarul general NATO, a fost o chestiune operațională de reașezare a forțelor americane în Europa”, a subliniat el.
Președintele Donald Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au apărat decizia guvernului Statelor Unite de a repoziționa o parte dintre trupele americane din România, în condițiile în care Bucureștiul caută o inversare a acestei măsuri, avertizând asupra continuării amenințărilor la flancul estic al NATO.
Donald Trump a răspuns vineri unor întrebări din partea presei în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor Orbán la Casa Albă, fiind întrebat de ce Pentagonul reduce prezența trupelor din România la doar câteva săptămâni după ce afirmase că Statele Unite nu își vor retrage trupele din Europa.
„Facem schimbări. Mutăm — este același număr, numărul total, dar mutăm oamenii dintr-un loc în altul. Îmi plac românii. Cred că sunt oameni minunați. Avem o relație bună cu România”, a declarat Trump.
Trupe americane vor rămâne staționate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotație a militarilor, a declarat și șeful Pentagonului, Pete Hegseth.
Hegseth a precizat că decizia a fost coordonată cu Casa Albă, cu NATO și cu Comandamentul European al SUA.
„Face parte din viziunea noastră asupra Europei. Vor rămâne trupe în România, dar se schimbă modul în care facem rotațiile și numărul acestora…”, a spus Hegseth, adăugând că decizia a fost coordonată cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu Comandamentul European al SUA și că aliații „au fost notificați în prealabil”.
În urmă cu două săptămâni, România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Măsura a stârnit imediat reacții critice din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
Joia trecută, un grup de 20 de membri ai Congresului SUA au redactat o scrisoare către Pentagon, solicitând inversarea acestei decizii.
„Retragerea a sute de soldați de pe flancul estic al NATO, în timp ce războiul din Ucraina continuă, subminează speranța bipartizană de a vedea încheierea conflictului în termenii Ucrainei. Această decizie oferă muniție propagandistică Kremlinului, care încearcă să sugereze că SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american”, se arată în scrisoarea dată publicității în timp ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, se afla în România. Într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, Rutte a precizat că decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România” și că Statele Unite rămân complet implicate în România și în NATO.
