Ilie Bolojan: Apartenența la Occident, în ADN-ul națiunii române. În inima statului național unitar român stă vocația noastră occidentală și europeană

Prim-ministrul Ilie Bolojan a susținut marți un discurs în fața Camerelor reunite ale Parlamentului, cu prilejul Zilei Naționale a României, subliniind importanța responsabilității politice, a solidarității și a asumării deciziilor necesare pentru stabilitatea și viitorul țării.

Șeful Executivului a evocat istoria Marii Uniri și sacrificiul generației de la 1918, vocația europeană și occidentală a țării noastre, dar a vorbit și despre provocările actuale, tensiunile politice și nevoia unui consens național.

Bolojan a deschis mesajul cu un omagiu adus celor care au făcut posibilă România Mare.

„E un moment de sărbătoare, dar și de reflecție. De Ziua Națională, ne reamintim că România modernă a fost construită prin voință politică, angajament civic, luptă și sacrificiu”, a afirmat el, amintind că „în 1918, am avut o întreagă generație de oameni de stat și oameni politici care au înțeles că au în față o șansă istorică ce nu poate fi ratată”.

Premierul a subliniat că normalitatea în care trăim astăzi este rezultatul unei voințe istorice.

„Să nu uităm că, 107 ani mai târziu, noi trăim în această țară și între aceste granițe doar pentru că oameni politici de atunci nu s-au resemnat și nu au abandonat visul unei națiuni. Au făcut din acel imposibil normalitatea în care noi trăim astăzi”, a spus el.

El a rostit numele principalilor artizani ai Marii Uniri, subliniind că „istoria nu a fost blândă cu ei”.

„De aceea se cuvine să le rostesc numele: Iuliu Maniu, Iancu Flondor, Pantelimon Halipa, Gheorghe Pop de Băsești, Vasile Goldiș, Ionel Brătianu, Episcopul Hossu, printre mulți alții. Regele Ferdinand și Regina Maria au avut contribuția lor definitorie. Aceștia sunt oameni datorită cărora azi putem fi aici, sărbătorind o Românie Mare”, a afirmat premierul.

Trecând la realitățile prezentului, Ilie Bolojan a spus că România se află într-un „moment care reclamă voință politică, solidaritate și unitate”, iar actuala guvernare a trebuit „să facă ordine în această fundație a casei noastre”, chiar cu prețul unor decizii nepopulare.

„Unele măsuri pe care le-am luat nu au fost deloc populare. Unele au fost chiar dureroase și știu asta. Dar toate au fost necesare pentru a avea un viitor și pentru a lăsa generațiilor viitoare o țară mai bună decât cea pe care am moștenit-o noi”, a subliniat prim-ministrul.

În fața parlamentarilor, premierul a avertizat asupra riscurilor la adresa democrației și a transmis un mesaj ferm clasei politice.

„În ultimul an încrederea românilor în democrație a fost pusă la încercare. Unitatea noastră, ca națiune și societate, este și ea pusă la încercare în fiecare zi. Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate.România are nevoie de responsabilitate politică și de predictibilitate. Nu de o confruntare permanentă. Nu de instigare și nu de haos”, a punctat premierul.

Totodată, Bolojan a reafirmat vocația europeană a României. „Acestea sunt coloana vertebrală a României moderne. Iar în inima statului național unitar român, consfințit la 1 Decembrie 1918, stă vocația noastră occidentală și europeană. Să nu uităm că apartenența la lumea occidentală și valorile ei fac parte din ADN-ul națiunii noastre”, a insistat șeful Guvernului.