Ilie Bolojan: “Când în joc este soarta României, interesele personale, de partid și electorale nu trebuie să mai existe”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că România traversează o perioadă decisivă pentru credibilitatea sa financiară, în contextul evaluărilor realizate de marile agenții internaționale de rating, susținând că evoluția deficitului bugetar, stabilitatea politică și continuarea reformelor vor influența atât deciziile investitorilor, cât și costurile la care statul se împrumută de pe piețele externe.

Mesajul șefului Executivului vine după ce agenția Fitch Ratings a decis să mențină ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor (BBB-), dar a avertizat că sustenabilitatea consolidării fiscale, deficitul încă ridicat și incertitudinea politică rămân principalele vulnerabilități ale economiei. În perioada următoare sunt așteptate și evaluările celorlalte două mari agenții de rating, S&P Global Ratings și Moody’s.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, premierul a enumerat trei factori pe care îi consideră esențiali pentru evaluările agențiilor de rating: execuția bugetară și măsurile de consolidare fiscală adoptate până în prezent, stabilitatea politică și perspectivele privind disciplina bugetară în anii 2027-2028.

Referindu-se la situația finanțelor publice, Ilie Bolojan susține că execuția bugetară pe primul semestru confirmă o îmbunătățire a colectării veniturilor, reducerea cheltuielilor și scăderea deficitului bugetar.

„Am fost cinstiți cu românii, am început să facem ordine în finanțele țării și să limităm risipa”, a afirmat premierul, adăugând că procesul de reformă ar fi avansat mai rapid dacă unele măsuri nu ar fi fost blocate „chiar din interiorul fostei coaliții de guvernare”.

Șeful Guvernului a făcut referire și la reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), susținând că Executivul a recuperat o parte dintre întârzierile acumulate, însă unele proiecte legislative adoptate recent de Parlament au fost afectate de amendamente care, în opinia sa, pot genera penalizări și riscuri de neconstituționalitate.

În privința stabilității politice, Bolojan apreciază că existența unei majorități parlamentare solide și a unui guvern cu puteri depline reprezintă un element esențial pentru credibilitatea României în fața investitorilor și a agențiilor de rating.

„Avem nevoie de un guvern cu puteri depline, care să își asume menținerea căii dificile. Un guvern care să facă ce trebuie, nu doar ce dă bine”, a transmis acesta, menționând drept priorități reducerea evaziunii fiscale, diminuarea cheltuielilor statului și continuarea reformei administrației.

Premierul avertizează, totodată, că apropierea alegerilor din 2028 poate alimenta presiuni pentru abandonarea disciplinei bugetare, ceea ce ar afecta încrederea piețelor financiare.

„Cei care privesc deficitul ca pe o cifră abstractă, ce nu produce consecințe, mint. E ca și cum v-ar spune că puteți cheltui oricât, indiferent cât câștigați și fără a fi nevoie să dați banii înapoi”, a afirmat Ilie Bolojan.

În încheiere, premierul a făcut apel la responsabilitate politică, susținând că menținerea stabilității economice trebuie să prevaleze în fața intereselor electorale.

„Când în joc este soarta României, interesele personale, de partid și electorale nu trebuie să mai existe. Există doar interesul țării”, a conchis șeful Executivului.