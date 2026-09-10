Ilie Bolojan cere sprijinul Comisiei Europene pentru implementarea Platformei de Reziliență la Marea Neagră, propusă de România

Premierul Ilie Bolojan a primit joi, la Palatul Victoria, vizita comisarului european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, discuțiile vizând cooperarea dintre România și Comisia Europeană în domeniul gestionării situațiilor de criză, consolidarea capacității de pregătire și răspuns, întărirea rezilienței europene, precum și promovarea egalității de șanse, incluziunii și rezilienței sociale, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Potrivit sursei citate, un subiect important al întrevederii l-a constituit rolul României în mecanismele europene de protecție civilă, în contextul actual de securitate.

Comisarul european Hadja Lahbib a mulțumit României pentru contribuția constantă la eforturile comune prin Mecanismul European de Protecție Civilă (UCPM), inclusiv prin mobilizarea de echipe și capabilități pentru stingerea incendiilor de vegetație din Franța, Grecia și Serbia, precum și prin sprijinul acordat în alte situații de urgență, inclusiv în Fâșia Gaza.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că România rămâne un partener stabil și activ în eforturile de consolidare a capacității europene de răspuns la situații de urgență.

„România are un sistem integrat și centralizat de intervenție, cu structuri specializate și având capacitatea de a mobiliza rapid forțele necesare. România a beneficiat, de asemenea, de dotări importante din fonduri europene, iar acest sprijin a contribuit la consolidarea capacității noastre de intervenție. Mulțumim pentru acest sprijin al UE, care ne ajută să fim mai bine pregătiți pentru situații de urgență”, a afirmat șeful Executivului.

În cadrul întrevederii a fost abordat și contextul de securitate din regiune, precum și riscurile cu care se confruntă România, inclusiv incidentele generate de drone în zona Mării Negre și în proximitatea Flancului Estic.

În acest context, premierul Bolojan a subliniat nevoia de a acorda o atenție specială regiunii Mării Negre, solicitând sprijinului Comisiei Europene pentru implementarea Platformei de Reziliență la Marea Neagră, propusă de România, în cadrul noii abordări strategice a Uniunii Europene pentru această regiune. Inițiativa urmărește consolidarea cooperării regionale și a capacității de pregătire și răspuns în fața situațiilor de criză și a noilor tipuri de riscuri.

Comisarul european Hadja Lahbib a apreciat inițiativa României privind Platforma de Reziliență la Marea Neagră și a evidențiat importanța, în contextul actual, al unei abordări anticipative a riscurilor, menționând că o evaluare a acestora va fi publicată în luna noiembrie. Totodată, comisarul european a arătat că este nevoie de a imbunătăți comunicarea și coordonarea între statele membre în situații de criză, precum și de a întări rolul Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene în asigurarea unui răspuns rapid și coordonat.

„România este un exemplu inclusiv în ceea ce privește cooperarea civil-militară. Experiența sa poate fi o sursă de inspirație și un model util pentru dezvoltarea acestor capacități la nivel european”, a afirmat comisarul european Hadja Lahbib.

Un alt subiect al discuțiilor a vizat egalitatea de șanse, combaterea discriminării și măsurile pentru incluziune socială. Au fost discutate aspecte legate de măsurilor pentru creșterea participării femeilor pe piața muncii, în special a celor din mediul rural. În cadrul dialogului a fost abordată și situația comunității rome, fiind evidențiată necesitatea unor politici publice eficiente pentru combaterea discriminării, reducerea decalajelor sociale și asigurarea accesului egal la educație, ocupare și servicii publice.

La întrevedere, au mai participat, din partea Guvernului, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), dr. Raed Arafat, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu.