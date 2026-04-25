Ilie Bolojan condamnă incidentul cu dronă de la Galați și promite acțiune fermă pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării

Premierul Ilie Bolojan a condamnat incidentul în care o dronă de fabricație rusească a căzut pe teritoriul României, la Galați, și a anunțat măsuri pentru consolidarea securității naționale, inclusiv utilizarea programului SAFE, în contextul reluării atacurilor rusești în proximitatea frontierei cu Ucraina.

Declarațiile vin după ce, în noaptea de vineri spre sâmbătă, forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România, iar fragmente de dronă au fost identificate pe teritoriul românesc, fără a provoca victime.

„În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților”, a declarat premierul.

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că aceste incidente sunt o consecință directă a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și reprezintă un risc pentru securitatea României și a statelor de pe flancul estic al NATO.

În acest context, Ilie Bolojan a evidențiat necesitatea consolidării capacităților de apărare, precizând că Guvernul va utiliza toate instrumentele disponibile pentru reducerea riscurilor.

„Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării”, a mai spus premierul.

„Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, a conchis Ilie Bolojan.

Incidentul de la Galați are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești în apropierea frontierelor României, situație care a determinat, în noaptea respectivă, ridicarea în aer a unor aeronave aliate pentru monitorizarea spațiului aerian și alertarea populației din zonele vizate.