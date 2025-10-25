ROMÂNIA
Ilie Bolojan, de Ziua Armatei: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate.
“Trăim astăzi o perioadă complicată, și în plan intern, și în plan extern. În plan intern trebuie să facem ordine în finanțele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase și să corectăm nedreptățile. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil în regiunea noastră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu noi forme de conflict – dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Asta înseamnă că apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate”, a spus premierul Ilie Bolojan, într-un discurs susținut la Carei, cu ocazia Zilei Armatei, citat de Agerpres.
El a adăugat că armata trebuie să fie pregătită și întărită, lucruri care presupun și alocări financiare pe măsură.
Premierul a precizat că o parte importantă a bugetului național va fi destinată achiziției de echipamente moderne, formării personalului militar și protejării infrastructurii esențiale, “pentru că România nu-și permite să fie nepregătită”.
“Pentru țara noastră, polița de asigurare este capacitatea de a ne apăra și de a avea o armată profesionistă. De aceea, un obiectiv important în această perioadă este să întărim armata, industria de apărare și infrastructura critică și să investim mai mult în pregătirea oamenilor și în tehnologie. De aceea, o parte importantă a bugetului va fi destinată formării, echipamentelor moderne și protejării infrastructurii esențiale, pentru că România nu-și permite să fie nepregătită”, a mai spus Ilie Bolojan, în discursul său.
El a adus un mesaj de recunoștință militarilor români pentru profesionalismul dovedit în misiunile NATO și UE.
“Armata României este mai mult decât o forță militară – este un exemplu de ordine, seriozitate și solidaritate. Avem nevoie de aceste valori și în viața civilă”, a continuat el.
Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române.
Nicușor Dan, de Ziua Armatei: Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul
Președintele Nicușor Dan a declarat, sâmbătă, la Iași, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregătești ca să descurajezi războiul.
Șeful statului a participat, sâmbătă, la ceremonia militară și religioasă organizată, la Iași, de Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt”, cu ocazia Ziua Armatei României.
“Sărbătorim azi Armata Română, o instituție fără de care suveranitatea independența, unitatea națională, integritatea nu ar fi protejate corespunzător. Pentru că România este unde este azi, pentru că niște oameni s-au jertfit în războaie pentru independență pentru reîntregirea sa națională, România este protejată azi pentru că are niște parteneri și are acești parteneri pentru că în perioada recentă niște soldați ai Armatei Române au luptat în teatre de operații. Îi cinstim azi pe cei care s-au jertfit pe câmpul de luptă, îi cinstim, de asemenea, pe veteranii de război. Traversăm o perioadă complicată geopolitic, traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat, nu este suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace; trebuie să fii responsabil ca să ai pace. Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești, ca să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul. De aceea, modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente și de aceea România investește în modernizarea armatei române”, a spus președintele Nicușor Dan.
Președintele a asigurat că România va aloca fonduri pentru ca Armata să fie pregătită.
“Vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă și în industria națională de apărare, să dezvolte această industrie și implicit să aducă locuri de muncă pentru economia națională”, a adăugat șeful statului, referindu-se atât la alocarea bugetului național, cât și la programul SAFE al Uniunii Europene din care România va putea accesa 16,68 miliarde de euro.
Președintele a mai subliniat în Armată există profesionalism și profesioniști.
“România este protejată azi pentru că avem niște parteneri, și avem niște parteneri pentru că, în toată această perioadă, am fost serioși în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operații. Este o regulă societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că, în toate sondajele de opinie, instituția Armatei este cea mai apreciată instituție din România, înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism și profesioniști. Vă felicit deci pentru tot ce faceți, vă doresc sănătate, vă doresc succes în toate activitățile dumneavoastră viitoare, pentru că de aceste activități depind multe în societatea românească”, a susținut Nicușor Dan.
SĂNĂTATE
Nicușor Dan: Antibiotice Iași demonstrează că tradiția și inovația pot transforma un brand românesc într-un reper global
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat o vizită la compania Antibiotice Iași, unul dintre cei mai importanți producători de medicamente din Europa Centrală și de Est și lider mondial în producția de nistatină. Cu acest prilej, șeful statului a subliniat importanța consolidării capacității de producție farmaceutică în România și a valorificării fondurilor europene pentru dezvoltarea cercetării și extinderea pe noi piețe internaționale.
„Antibiotice Iași, un simbol al industriei farmaceutice românești și lider mondial în producția de nistatină demonstrează de peste 70 de ani că tradiția, munca și viziunea pot transforma un brand românesc într-un reper global. Am vizitat astăzi fabrica și am discutat despre consolidarea producției farmaceutice în România, valorificarea fondurilor europene pentru cercetare și deschiderea către noi piețe internaționale”, a transmis președintele Nicușor Dan.
De asemenea, acesta a felicitat echipa Antibiotice Iași pentru „profesionalism, spirit inovator și pentru modul în care continuă să scrie o poveste de succes românească, respectată în întreaga lume.”
Reamintim că Antibiotice SA va beneficia de o investiție de 100 de milioane de euro din bani europeni pentru producția de medicamente critice. Germania şi România sunt singurele state care au depus în programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) derulat de Uniunea Europeană pentru a dezvolta producţie de medicamente critice pentru consumul populaţiei.
Citiți și: Antibiotice Iași va beneficia de o investiție de 100 de milioane de euro, bani europeni, pentru producția de medicamente critice
Rogobete: România își consolidează capacitatea de a produce medicamente moderne. Fondurile europene vor transforma Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, prezent la compania Antibiotice Iași, a subliniat capacitatea României de a-și consolida producția de medicamente sigure, moderne și accesibile, prin proiectul „Centrul de cercetare-dezvoltare Inova A+ și producție de medicamente critice”, dezvoltat de Antibiotice Iași cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
Reamintim că Antibiotice SA va beneficia de o investiție de 100 de milioane de euro din bani europeni pentru producția de medicamente critice. Germania şi România sunt singurele state care au depus în programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) derulat de Uniunea Europeană pentru a dezvolta producţie de medicamente critice pentru consumul populaţiei.
„Noul centru va transforma Antibiotice Iași într-un veritabil hub național de inovare farmaceutică, capabil să dezvolte medicamente critice și soluții terapeutice avansate, consolidând independența României în producția de medicamente esențiale”, a transmis de la Iași ministrul Alexandru Rogobete.
Citiți și: Antibiotice Iași va beneficia de o investiție de 100 de milioane de euro, bani europeni, pentru producția de medicamente critice
Alexandru Rogobete mai subliniază că „Antibiotice Iași nu este doar un nume cu tradiție, ci un adevărat pilon al siguranței farmaceutice din România și o dovadă că perseverența și profesionalismul pot transforma o companie locală într-un reper de performanță europeană: „Performanțele sale sunt recunoscute și la nivel internațional, compania aflându-se între primele cinci companii la nivel global din subindustria farmaceutică, conform indicatorilor de sustenabilitate (ESG – Environmental, Social, Governance).
- În prezent, compania dispune de o capacitate de producție proprie de peste 480 de milioane de comprimate anual și de fluxuri performante pentru fabricarea capsulelor, dintre care 130 de milioane de capsule pe fluxul de peniciline și 80 de milioane pe fluxul de non-peniciline.
- Lider mondial în producția de Nistatină și una dintre cele mai respectate companii din Europa în domeniul antibioticelor, Antibiotice Iași este o companie complet integrată, cu peste 1.300 de angajați, o prezență în peste 50 de țări și o capitalizare bursieră de 1,73 miliarde de lei
„Mulțumesc conducerii și echipei Antibiotice Iași pentru viziunea de care dau dovadă zi de zi și pentru dedicarea cu care contribuie nu doar la sănătatea românilor, ci și la consolidarea poziției României pe harta inovației farmaceutice europene. Antibiotice Iași arată că atunci când responsabilitatea și munca susținută se întâlnesc, România poate fi un exemplu de excelență în domeniul farmaceutic”, a mai transmis acesta.
Ursula von der Leyen: Europa trebuie să acționeze cu viteză și viziune într-o lume aflată în schimbare
Gabriela Firea își continuă mandatul de eurodeputat și anunță sprijinul pentru candidatul PSD la Primăria Capitalei: Îmi doresc un București european, bine administrat și aproape de oameni
Nicușor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina: Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul
Coaliția de Voință: Aliații Ucrainei au căzut de acord să intensifice presiunea asupra Rusiei, “de la câmpul de luptă până la economia sa război”
România are o nouă escadrilă F-16 operațională, la Câmpia Turzii, sub comanda NATO: O umbrelă de securitate reală pe flancul estic, afirmă ministrul Moșteanu
Nicușor Dan: Antibiotice Iași demonstrează că tradiția și inovația pot transforma un brand românesc într-un reper global
PE susține înființarea unui Centru European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Dan Motreanu, printre inițiatori
Rogobete: România își consolidează capacitatea de a produce medicamente moderne. Fondurile europene vor transforma Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică
