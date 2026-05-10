Ilie Bolojan, de Ziua Independenței: România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate

Cu prilejul Zilei Independenței Naționale a României, premierul Ilie Bolojan a transmis că, în 1877, România și-a proclamat independența prin curajul și viziunea unor lideri precum Mihail Kogălniceanu și Carol I, demonstrând pe câmpul de luptă că libertatea se câștigă și se apără.

„Este data la care România a făcut un pas decisiv: și-a asumat, fără echivoc, statutul de stat independent. În 1877, prin curajul și viziunea unor lideri precum Mihail Kogălniceanu și Carol I, România și-a proclamat independența și a demonstrat, pe câmpul de luptă, că libertatea se câștigă și se apără. Atunci au fost puse bazele unui stat modern și funcțional”, a declarat Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul a subliniat că astăzi, provocarea este o funcționare mai bună a instituțiilor și a administrației, eficientă și corectă pentru toți cetățenii săi.

„România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate și la continuarea modernizării statului, prin instituții solide, reducerea risipei și recâștigarea încrederii cetățenilor”, a adăugat Ilie Bolojan.

Totodată, Ilie Bolojan a afirmat că, la fel cum prima generație de lideri ai României moderne a schimbat destinul țării, și generația de astăzi are datoria de a duce România mai departe prin muncă, seriozitate și decizii corecte.

„Dumnezeu să aibă în pază țara noastră! La mulți ani, România!”, a conchis premierul.

