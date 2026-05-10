Ilie Bolojan, de Ziua Independenței: România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate

Cu prilejul Zilei Independenței Naționale a României, premierul Ilie Bolojan a transmis că, în 1877, România și-a proclamat independența prin curajul și viziunea unor lideri precum Mihail Kogălniceanu și Carol I, demonstrând pe câmpul de luptă că libertatea se câștigă și se apără.

„Este data la care România a făcut un pas decisiv: și-a asumat, fără echivoc, statutul de stat independent. În 1877, prin curajul și viziunea unor lideri precum Mihail Kogălniceanu și Carol I, România și-a proclamat independența și a demonstrat, pe câmpul de luptă, că libertatea se câștigă și se apără. Atunci au fost puse bazele unui stat modern și funcțional”, a declarat Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul a subliniat că astăzi, provocarea este o funcționare mai bună a instituțiilor și a administrației, eficientă și corectă pentru toți cetățenii săi.

„România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate și la continuarea modernizării statului, prin instituții solide, reducerea risipei și recâștigarea încrederii cetățenilor”, a adăugat Ilie Bolojan.

Totodată, Ilie Bolojan a afirmat că, la fel cum prima generație de lideri ai României moderne a schimbat destinul țării, și generația de astăzi are datoria de a duce România mai departe prin muncă, seriozitate și decizii corecte.

„Dumnezeu să aibă în pază țara noastră! La mulți ani, România!”, a conchis premierul.

Nicușor Dan aduce la București liderii flancului estic și ai NATO pentru un summit B9 dedicat securității transatlantice. Rutte, Stubb și Zelenski, printre participanți
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: Aderarea la OCDE poate genera imboldul necesar pentru următoarea etapă de dezvoltare a țării noastre
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

