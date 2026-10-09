Ilie Bolojan, de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Avem datoria să nu uităm ce s-a întâmplat și să ducem mai departe poveștile celor care au trecut prin aceste tragedii”

ROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in2 min.
© Guvernul României

Ziua de 9 octombrie ne amintește de unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria României. Deportările de acum 85 de ani nu au apărut din senin, ci au fost rezultatul unui proces în care propaganda, antisemitismul și discursul instigator la ură au fost cultivate și treptat normalizate, a transmis premierul Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

„Astăzi, ne gândim la toți cei care au suferit, au fost umiliți, persecutați și uciși din cauza etniei lor. Holocaustul din România arată până unde poate ajunge o societate atunci când prejudecata și ura ajung să fie acceptate, iar demnitatea umană este ignorată”, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că, pe lângă păstrarea memoriei victimelor Holocaustului, este important să înțelegem cum ia naștere și se răspândește ura și, mai ales, ce putem face pentru a o opri înainte de a provoca din nou consecințe atât de grave.

„Ura și prejudecățile nu dispar de la sine. Trebuie să le confruntăm, fiecare dintre noi. Democrația nu ține doar de instituții și legi. Ține și de felul în care ne raportăm unii la ceilalți. De capacitatea de a nu trece mai departe atunci când cineva este discriminat, umilit sau nedreptățit. Și de faptul că, indiferent de etnie, religie sau origine, fiecare om trebuie să se poată simți în siguranță și să fie tratat cu respect”, a adăugat premierul.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a amintit s-a împlinit un deceniu de la adoptarea definiției de lucru a antisemitismului de către Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA), un reper important în combaterea antisemitismului la nivel național și internațional. El a subliniat acest moment oferă și prilejul de a identifica noi modalități de consolidare a eforturilor în acest domeniu.

„Vă asigur de angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, precum și pentru promovarea educației și cercetării despre Holocaust. Acest angajament se vede în acțiuni concrete. Vom continua să le punem în aplicare împreună cu conducerea Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, căreia îi mulțumesc și cu această ocazie pentru buna cooperare”, a mai spus el.

În încheierea mesajului său, Ilie Bolojan a subliniat este datoria tuturor păstreze vie memoria celor întâmplate și transmită mai departe poveștile supraviețuitorilor acestor tragedii.

„Mulți dintre supraviețuitori nu mai sunt astăzi printre noi. De aceea, cât timp îi mai putem asculta, trebuie să le păstrăm mărturiile și să facem în așa fel încât ceea ce au trăit să nu fie uitat”, a conchis premierul.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat în acest an de jurista sud-africană Navanethem „Navi” Pillay pentru „eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional”
Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat în acest an de jurista sud-africană Navanethem „Navi” Pillay pentru „eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional”
Articolul următor
România contribuie la reziliența și competitivitatea UE prin alte două proiecte strategice menite să diversifice sursele de materii prime critice
România contribuie la reziliența și competitivitatea UE prin alte două proiecte strategice menite să diversifice sursele de materii prime critice
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare