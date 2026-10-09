Ilie Bolojan, de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Avem datoria să nu uităm ce s-a întâmplat și să ducem mai departe poveștile celor care au trecut prin aceste tragedii”

Ziua de 9 octombrie ne amintește de unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria României. Deportările de acum 85 de ani nu au apărut din senin, ci au fost rezultatul unui proces în care propaganda, antisemitismul și discursul instigator la ură au fost cultivate și treptat normalizate, a transmis premierul Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

„Astăzi, ne gândim la toți cei care au suferit, au fost umiliți, persecutați și uciși din cauza etniei lor. Holocaustul din România arată până unde poate ajunge o societate atunci când prejudecata și ura ajung să fie acceptate, iar demnitatea umană este ignorată”, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că, pe lângă păstrarea memoriei victimelor Holocaustului, este important să înțelegem cum ia naștere și se răspândește ura și, mai ales, ce putem face pentru a o opri înainte de a provoca din nou consecințe atât de grave.

„Ura și prejudecățile nu dispar de la sine. Trebuie să le confruntăm, fiecare dintre noi. Democrația nu ține doar de instituții și legi. Ține și de felul în care ne raportăm unii la ceilalți. De capacitatea de a nu trece mai departe atunci când cineva este discriminat, umilit sau nedreptățit. Și de faptul că, indiferent de etnie, religie sau origine, fiecare om trebuie să se poată simți în siguranță și să fie tratat cu respect”, a adăugat premierul.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a amintit că s-a împlinit un deceniu de la adoptarea definiției de lucru a antisemitismului de către Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA), un reper important în combaterea antisemitismului la nivel național și internațional. El a subliniat că acest moment oferă și prilejul de a identifica noi modalități de consolidare a eforturilor în acest domeniu.

„Vă asigur de angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, precum și pentru promovarea educației și cercetării despre Holocaust. Acest angajament se vede în acțiuni concrete. Vom continua să le punem în aplicare împreună cu conducerea Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, căreia îi mulțumesc și cu această ocazie pentru buna cooperare”, a mai spus el.

În încheierea mesajului său, Ilie Bolojan a subliniat că este datoria tuturor să păstreze vie memoria celor întâmplate și să transmită mai departe poveștile supraviețuitorilor acestor tragedii.