Ilie Bolojan, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații: Modelul lor de acțiune, demnitate și curaj ne inspiră și ne ghidează

Îi omagiem astăzi pe eroii al căror sacrificiu a stat la temelia statului român și pe toți militarii care, prin devotament și profesionalism, prin misiunile îndeplinite, contribuie la securitatea României și la scrierea istoriei noastre recente, a transmis marți premierul Ilie Bolojan cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații.

„La 11 noiembrie 1918 se semna și intra în vigoare Armistiţiul între puterile Antantei şi Germania, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial. În aceeași zi, 85 de ani mai târziu, a căzut la datorie în teatrul de operaţii din Afganistan sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogaraşi. România a pierdut în total 31 de militari în misiunile din teatrele de operații, iar peste 200 au fost răniți. Recunoștință și respect pentru sacrificiul lor”, a subliniat Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul a subliniat că modelul de acțiune, demnitate și curaj al veteranilor continuă să inspire și să ghideze societatea.

„Modelul lor de acțiune, demnitate și curaj ne inspiră și ne ghidează. Ei sunt între eroii care ne-au arătat ce înseamnă să pui interesul țării și al societății în fața interesului personal. Ne-au dovedit că atunci când lupți pentru ziua de mâine, clădești siguranță și încredere generațiilor viitoare. Și ne amintesc mereu că nu putem fi bine noi, nici individual, nici ca societate, în lipsa securității țării noastre”, a adăugat Ilie Bolojan.

În încheiere, premierul a transmis un mesaj de recunoștință veteranilor care, prin sacrificiul și dăruirea lor, au contribuit la apărarea și consolidarea României.

„Mulțumesc veteranilor din teatrele de operații pentru contribuția lor la ceea ce este astăzi România: o țară liberă, sigură și democratică”, a conchis Ilie Bolojan.