Ilie Bolojan: Deficitul a scăzut cu 37%. România are nevoie “rapid” de un guvern condus de un premier “responsabil” și cu un “program credibil de guvernare”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de consolidare fiscală adoptate în ultimul an au dus la o scădere cu 37% a deficitului în primele șapte luni din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce investițiile publice au crescut cu aproape 15 miliarde de lei.

„Suntem într-un moment important pentru evoluția României. Am schimbat direcția anul trecut, iar măsurile luate până acum au funcționat”, a transmis Bolojan într-o postare pe Facebook.

Potrivit premierului, în primele șapte luni ale anului, investițiile publice au ajuns la 76 de miliarde de lei, fiind susținute în principal de fondurile europene. În același timp, cheltuielile de personal ale statului s-au redus.

Bolojan susține că reducerea deficitului a avut însă și un efect de contracție economică, prin scăderea consumului finanțat din împrumuturi.

„Consumul a scăzut cu partea care era pe datorie, cu bani împrumutați. Economia a pierdut creșterea, de fapt iluzorie, adusă de acest consum pe datorie”, a explicat premierul.

El a avertizat că România se confruntă în continuare cu provocări importante în ceea ce privește reducerea deficitului în următorii ani.

Pentru 2027, ținta menționată de Bolojan este un deficit de 5,3% din PIB, în condițiile în care granturile din PNRR nu vor mai fi disponibile, iar cheltuielile pentru apărare sunt estimate să crească.

Totodată, premierul a atras atenția că salariile și pensiile vor trebui indexate, în timp ce costurile cu dobânzile vor continua să reprezinte o provocare, după creșterea rapidă a gradului de îndatorare în perioada deficitelor ridicate.

Bolojan a avertizat că abandonarea reformelor structurale și revenirea la politici populiste ar putea duce România într-o situație mai dificilă decât cea anterioară.

„Avem nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce am reușit până acum, să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii”, a afirmat premierul.

În opinia sa, viitorul guvern va trebui să fie condus de un premier „responsabil”, dispus să adopte măsuri chiar dacă acestea sunt impopulare și care să aibă „un program credibil de guvernare”.