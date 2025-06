Ilie Bolojan definește “două urgențe” naționale: reducerea deficitului și accesarea fondurilor europene; Guvernul pregătește pachetul fiscal și negociază cu UE pentru finalizarea proiectelor din PNRR

Noua șefă a diplomației române, Oana Țoiu, a fost felicitată luni seară, pe X, de omologii săi din Republica Moldova și din Ucraina pentru preluarea mandatului de ministru al afacerilor externe, Chișinăul subliniind că România este cel mai important partener al Republicii Moldova, iar Kievul apreciind că legătura puternică dintre Ucraina și România este “crucială” pentru o pace justă și durabilă și pentru securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre.

“Felicitări, dragă Oana Țoiu, pentru numirea în funcția de ministru al afacerilor externe al României! România este cel mai important partener al Republicii Moldova. Sunt încântat că vom continua să consolidăm relațiile excelente dintre cele două maluri ale Prutului”, a scris ministrul de externe de la Chișinău, Mihai Popșoi.

La rândul ei, Oana Țoiu a precizat că relația dintre România și Republica Moldova este una foarte puternică, bazată pe comunitatea de limbă, de cultură și pe valori democratice împărtășite.

“Locul Republicii Moldova este în UE și România sprijină ferm demersul său de aderare, este un obiectiv strategic comun”, a punctat ea.

În ceea ce-l privește pe ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha a arătat că așteaptă să lucreze pentru a încuraja cooperarea proactivă și cuprinzătoare, promovând parteneriatul strategic ucraineano-român.

“Suntem recunoscători României pentru poziția sa fermă în sprijinul Ucrainei încă de la începutul războiului brutal al Rusiei. Legătura puternică dintre Ucraina și România este esențială pentru obținerea unei păci juste și pe termen lung în Ucraina, precum și a securității și stabilității în întreaga regiune a Mării Negre”, a scris el, pe X.

Warm congratulations to @oana_toiu on her appointment as Minister of Foreign Affairs of Romania.

I look forward to working together to foster proactive and comprehensive cooperation, promoting the Ukrainian-Romanian strategic partnership.

We are grateful to Romania for its…

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 23, 2025