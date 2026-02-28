Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Căutăm soluții pentru transportul românilor către casă, atunci când va fi posibilă reluarea zborurilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile statului sunt în alertă, în urma conflictului izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții de repatriere, „în momentul în care va fi posibilă reluarea zborurilor”.

„Am încheiat acum câteva minute o discuție cu doamna ministru Țoiu. Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, așa cum știți, mai multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste țări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste țări vor fi oprite o perioadă de timp și, prin ambasadele noastre, vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în aceste țări, încercând, pe de o parte, să fie informați cu privire la ce se întâmplă și să găsim soluții pentru ca, în momentul în care va fi posibilă reluarea zborurilor, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre țările unde doresc să ajungă”, a spus Bolojan în cadrul unei conferințe de presă susținute la Consiliul Județean Giurgiu, potrivit Agerpres.

Întrebat despre situația angajaților ambasadelor, prim-ministrul a spus că aceștia „sunt în regulă, la posturi” și le-a mulțumit că își fac datoria.

„Angajații ambasadelor noastre sunt în bună regulă, sunt la posturi, asta este datoria lor și trebuie să rămână pe poziții, în așa fel încât să îi susțină pe cetățenii noștri sau să reprezinte țara noastră în aceste țări, chiar și în această situație dificilă. Le mulțumesc pentru acest lucru”, a afirmat Bolojan.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone,

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.