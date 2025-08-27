Ilie Bolojan despre prioritizarea finanțărilor din PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte

Consultările premierului Ilie Bolojan pe tema prioritizării investițiilor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au continuat ieri, 26 august, cu ministerele Transporturilor și Dezvoltării, în scopul analizării proiectelor care vor fi mai departe susținute prin acest mecanism european și prin identificarea altor surse de finanțare pentru cele care nu se pot încadra în PNRR, informează un comunicat oficial al Guvernului.

„Pentru mediul economic și pentru dinamica implementării proiectelor este esențial să avem o radiografie clară a stadiului de realizare a investițiilor și a finanțărilor asigurate. Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte și etapizarea lor, pe baza unor principii clare de dezvoltare strategică, cu încadrarea în anvelopa de finanțare. Obiectivul nostru ferm este să menținem un nivel cât mai ridicat al investițiilor”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Proiectele de transport și de dezvoltare locală care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, precum și cele asumate de România drept ținte de investiții prin PNRR vor fi în continuare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației vor prezenta Guvernului, în scurt timp, proiectele prioritizate, pentru a beneficia în continuare de finanțare din PNRR.

Pentru celelalte proiecte contractate, care sunt vitale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a comunităților locale, vor fi identificate surse de finanțare din Programul Operațional Sectorial Transporturi, Fondul de Modernizare, Fondul Social European, alte surse de finanțare europene sau naționale.

În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei – A7, precum și proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare.

În ceea ce privește Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, discuțiile s-au concentrat pe investițiile incluse în componenta ”Valul Renovării”, achiziționarea de vehicule nepoluante de către comunitățile locale și susținerea mobilității urbane durabile.

La întâlnirile de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Întâlnirile de astăzi reprezintă a doua rundă de consultări după cele din data de 21 august avute cu ministerele Sănătății, Educației și Mediului. Consultările pentru prioritizarea finanțării proiectelor de investiții vor continua în perioada următoare cu celelalte ministere coordonatoare de reformă și de investiții din cadrul PNRR.

Guvernul a adoptat pe 19 august o Ordonanță de Urgență prin care a stabilit criteriile de selecție pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din fonduri publice naționale.

Ce prevede ordonanța:

Contractele semnate, dar neactivate (fără licitații, fără lucrări) vor fi reziliate.

Proiectele începute, dar cu progres fizic sub 30% , vor fi suspendate , cu posibilitatea de a fi reluate dacă apar surse de finanțare.

Proiectele cu progres peste 30% rămân în PNRR, cu condiția să fie finalizate până la 31 august 2026 .

Ministerele de linie au 15 zile (de la adoptarea OUG) pentru a trimite liste detaliate cu proiectele care respectă aceste criterii, dar și costurile, sursele de finanțare și riscuri asociate neimplementării.

