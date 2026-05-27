Ilie Bolojan, despre unirea României cu Republica Moldova: “Dacă ar depinde de votul meu, da!”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri că ar susține unirea României cu Republica Moldova, dacă decizia ar depinde de votul său, însă a subliniat că prioritatea actuală pentru Chișinău este continuarea parcursului european și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Întrebat la Digi FM dacă este de acord cu unirea României cu Republica Moldova, Ilie Bolojan a răspuns: „Dacă ar depinde de votul meu, da!”.

Premierul interimar a explicat însă că, în actualul context, cel mai important obiectiv pentru Republica Moldova este apropierea de Uniunea Europeană și consolidarea legăturilor economice cu spațiul european.

„Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru frații noștri, pentru că, dacă nu se leagă mai puternic economic de o zonă care poate să-i tracteze economic, dacă nu beneficiază de transfer de tehnologie și de bunăstare, într-o zonă din asta, la limita de lumi, nu este foarte ușor să reziști”, a afirmat Bolojan, potrivit Agerpres.

Președintele Nicușor Dan a reafirmat recent că poziția României privind o eventuală unire cu Republica Moldova rămâne neschimbată și este condiționată exclusiv de voința democratic exprimată a cetățenilor moldoveni.

Întrebat de Calea Europeană despre afirmațiile președintei Maia Sandu, care a readus în spațiul public ideea unirii ca posibilă cale de accelerare a aderării la Uniunea Europeană, șeful statului român a invocat consensul politic exprimat anterior la nivel parlamentar.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic faţă de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetăţenii din Republica Moldova o vor dori. Acum depinde de aspiraţiile, dorinţele democratice ale cetăţenilor Republicii Moldova, pe care evident că le respectăm. Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a declarat Nicușor Dan.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reluat zilele trecute subiectul unirii țării sale cu România, considerând că acest proces ar permite o aderare mai rapidă la UE și subliniind că decizia reunificării aparține majorității cetățenilor.

„Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a afirmat Maia Sandu într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde.

La începutul anului, Maia Sandu a afirmat că, în prezent, nu există un sprijin majoritar pentru unirea cu România, subliniind că orice decizie de acest tip poate fi luată exclusiv pe baza voinței cetățenilor, exprimată democratic. Aceasta a oferit aceste clarificări după ce, într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, răspunsese astfel: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.