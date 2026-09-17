Ilie Bolojan, discuții cu noul ambasador al Coreei de Sud. A fost analizat stadiul implementării proiectului de modernizare și retehnologizare a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut joi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ambasadorul Republicii Coreea la București, E.S. Hur Seung-chul, și cu Park Sangchul, director general al Unit 1 Refurbishment Project din cadrul Korea Hydro&Nuclear Power. La întâlnire au participat, de asemenea, reprezentanți ai Societății Naționale Nuclearelectrica S.A, potrivit comunicatului oficial.

„Vă doresc mult succes în mandatul de ambasador al Republicii Coreea în România și vă asigur de respectul Guvernului. Republica Coreea este un important partener al României din Asia și am convingerea că împreună vom dezvolta și consolida Parteneriatul nostru Strategic”, a afirmat premierul Bolojan.

O componentă importantă a discuțiilor a reprezentat-o cooperarea în domeniul economic, în contextul în care volumul schimburilor comerciale și rata exporturilor sunt în creștere.

Premierul României a apreciat dinamica dialogului bilateral și cele mai recente progrese înregistrate în cooperarea sectorială, în special în domeniul energiei nucleare civile și al industriei de apărare.

În cadrul întrevederii a fost analizat stadiul implementării proiectului de modernizare și retehnologizare a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă de către Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) și au fost stabiliți pașii necesari pentru finalizarea investițiilor, potrivit calendarului agreat.

Ilie Bolojan a arătat că urmărește cu maximă atenție evoluția proiectelor de investiții de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, având în vedere că reactoarele 1 și 2 produc 20% din energia electrică necesară României.

„Ne dorim ca proiecte de cooperare bilaterală, mai ales de această anvergură, să reprezinte exemple de bune practici în cooperarea dintre statele noastre”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

La întrevederea de la Palatul Victoria, din partea României au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Luminița Odobescu, și reprezentanții Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.