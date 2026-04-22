Ilie Bolojan, după ce deficitul României a scăzut: “Direcția este corectă, economia se stabilizează” și “ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri că reducerea deficitului bugetar al României confirmă o corecție economică necesară, în contextul datelor publicate de Eurostat, și a avertizat că direcția actuală trebuie menținută pentru a evita revenirea la dezechilibrele din trecut.

„Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană și care include toate cheltuielile și obligațiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat. Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, dar și din folosirea fondurilor europene și ajustarea investițiilor din PNRR”, a scris premierul pe Facebook.

În pofida acestei evoluții, România rămâne statul cu cel mai ridicat deficit din Uniunea Europeană, dar și cel care a realizat cea mai amplă corecție, potrivit șefului Guvernului, care a subliniat că reducerea deficitului este un mijloc pentru stabilizarea finanțelor publice.

„De mulți ani, România a cheltuit mai mult decât își permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model. Acum începem să schimbăm această direcție și să recâștigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiții, muncă și competitivitate”, a transmis Ilie Bolojan.

El a explicat că fiecare punct procentual redus din deficit, echivalentul a aproximativ 20 de miliarde de lei, înseamnă economii la plata dobânzilor și mai multe resurse pentru dezvoltare.

„Cu cât corecția este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creștere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai. În același timp, costurile de împrumut pentru România pot scădea. Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărțit la nivelul întregii societăți. Mulțumesc tuturor pentru răbdare și sacrificiu. Datele Eurostat arată că direcția este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”, a mai declarat premierul.

Datele Eurostat publicate miercuri arată că datoria guvernamentală a României a urcat la 59,3% din PIB în 2025, de la 54,8% în 2024 și 49,3% în 2023. Deficitul bugetar s-a situat la 7,9% din PIB în 2025, comparativ cu 9,3% în 2024 și 6,6% în 2023.

Produsul Intern Brut a crescut la 1.916 miliarde de lei în 2025, de la aproape 1.760 miliarde de lei în 2024 și 1.590 miliarde de lei în 2023.