Ilie Bolojan, după decizia S&P: Dacă blocajul politic va continua, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii că suntem frecventabili

Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat sâmbătă că prelungirea blocajului politic ar putea compromite încrederea finanțatorilor și rezultatele consolidării fiscale, după ce agenția Standard & Poor’s a reconfirmat vineri ratingul suveran al României la „BBB-”, cu perspectivă negativă. Într-o postare pe Facebook, acesta a cerut formarea cât mai rapidă a unui guvern stabil, care să continue disciplina bugetară și să mențină direcția reformelor.

„Cu toate aceste eforturi resimțite de societate, pentru care le mulțumesc românilor, cu toate că rezultatele sunt bune, dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii că suntem frecventabili. Implicit, direcția cea bună va fi deviată, iar eforturile de până acum vor fi irosite”, a transmis Bolojan.

Premierul interimar a susținut că menținerea ratingului a fost posibilă datorită rezultatelor obținute, respectării angajamentelor și păstrării direcției de politică economică, în pofida crizei politice, pe care a atribuit-o PSD.

Potrivit acestuia, S&P a remarcat că un guvern cu puteri limitate a reușit să mențină traiectoria fiscală și să susțină investiții publice de 8,5% din PIB, cu rate de absorbție a fondurilor PNRR de peste 90% pentru granturi și 95% pentru împrumuturi.

Bolojan a acuzat totodată PSD că a blocat legea salarizării, susținând că acest lucru a împiedicat atragerea unei sume suplimentare de 770 de milioane de euro.

„Guvernul pe care îl conduc și-a făcut datoria față de țară cât de bine i-a stat în putință”, a afirmat premierul interimar.

În prezentarea rezultatelor bugetare, Bolojan a indicat reducerea deficitului cu aproape 27 miliarde de lei față de anul trecut, concomitent cu menținerea investițiilor. Acestea au ajuns, potrivit cifrelor invocate de el, la 97 miliarde de lei în primele opt luni, cu 25 miliarde de lei peste nivelul din perioada similară a anului precedent.

Premierul interimar a mai arătat că cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei în ultimele 14 luni.

În paralel, costul dobânzilor a continuat să crească. În primele opt luni, statul a plătit dobânzi de 42 miliarde de lei, cu aproximativ 8,9 miliarde de lei mai mult decât anul trecut, potrivit lui Bolojan.

Acesta a avertizat că ieșirea din blocaj nu trebuie să se facă prin compromisuri care ar pune în pericol consolidarea fiscală, invocând și „riscul unor decizii de politică publică suboptime”, adoptate în ultimul moment, semnalat de S&P.

„Viitorul guvern trebuie să continue linia, să mențină cumpătarea, să construiască exclusiv pe teren sănătos și să cheltuiască numai ce are”, a subliniat premierul interimar.

„Pentru noi, obiectivul rămâne același: un guvern stabil cât mai curând, dar unul care să garanteze că România nu va devia de pe drumul bun”, a adăugat acesta.

S&P a reconfirmat vineri calificativul „BBB-”, menținând România în categoria recomandată investițiilor, dar a păstrat perspectiva negativă. Potrivit Ministerului Finanțelor, evaluarea recunoaște progresele consolidării fiscale și ale absorbției fondurilor europene în 2026, în timp ce perspectiva reflectă riscurile implementării ajustării bugetare în 2027–2028 și efectele posibile ale instabilității politice.

Agenția estimează un deficit bugetar de 6,25% din PIB pentru 2026 și consideră esențiale formarea unui guvern susținut de o majoritate și adoptarea unui cadru bugetar credibil pentru următorii doi ani. Prelungirea procesului de formare a guvernului și compromiterea reducerii deficitului ar putea conduce la o retrogradare, potrivit evaluării prezentate de Ministerul Finanțelor.